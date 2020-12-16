Kovid-19'u yenen kız kardeşler immün plazma bağışında bulundu
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Kovid-19'u yenen kız kardeşler immün plazma bağışında bulundu

16.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:28
Kovid-19'u yenen kız kardeşler immün plazma bağışında bulundu

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan kız kardeşler, immün plazma bağışında bulundu.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan kız kardeşler, immün plazma bağışında bulundu.

Demet ve Huriye Çavuş kardeşler, Erzurum'da yaşayan diğer kardeşleri Dilan Çilemnur Çavuş'u ziyaret gitti. Erzurum'daki bir hastanede romatizma tedavisi de gören Demet Çavuş, bir süre sonra kız kardeşleriyle döndüğü Trabzon'a rahatsızlandı.

Kovid-19 belirtileri gösteren 3 kardeşin yaptırdıkları test sonuçları pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Demet Çavuş, hastanede yaklaşık bir ay tedavi görürken diğer ikisinin tedavileri evde devam etti.

Hastalığı yenen kız kardeşlerden Huriye ve Dilan Çilemnur Çavuş, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

Dilan Çilemnur Çavuş, AA muhabirine, Kovid-19'un zor bir hastalık olduğunu belirterek, "Küçümsediğiniz hastalık, anlaşılamayacak şekilde ciddi sonuçlar doğurabiliyor." dedi.

Kovid-19 atlatmış biri olarak vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına karşı uyaran Çavuş, "Lütfen bilinçli bireyler olarak evde kalalım ve plazma bağışında bulunarak başkalarının da hayatlarını kurtarmaya yardımcı olalım. Desteklerinden dolayı Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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