Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "potadan döndüm" açıklaması Açıklaması
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Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "potadan döndüm" açıklaması Açıklaması

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel
Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 'potadan döndüm' açıklaması Açıklaması

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra göreve başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum Şehir Hastanesinde 15 gün kesintisiz yattım. Bu hastalığı hiç de hafif geçirmedim, beni resmen yatağa yapıştırdı.

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Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra göreve başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum Şehir Hastanesinde 15 gün kesintisiz yattım. Bu hastalığı hiç de hafif geçirmedim, beni resmen yatağa yapıştırdı. Öyle çok da ağır da geçirmedim ama resmen potadan döndüm." dedi.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı süresince dualarını esirgemeyen ve destek olan herkese çok teşekkür etti.

Koronavirüs salgını başladığı andan itibaren belirlenen tüm kurallara uyduğunu aktaran Memiş, "Çok dikkat ettim, kurallara çok uydum ama yine benim dikkatsizlik veya özensizliğimden ya da bir kardeşimizin özensizliğinden virüsü kaptım. Normalde bir birim virüs insanı hasta edebiliyor fakat benim vücudumda 10 birim virüs tespit edildi." diye konuştu.

"Bu işin şakası yok"

Memiş, vali olduğu için kendisine ekstra bir tedavi uygulanmadığını, tüm vatandaşlara aynı tedavilerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Erzurum Şehir Hastanesinde 15 gün kesintisiz yattım. Bu hastalığı hiç de hafif geçirmedim, beni resmen yatağa yapıştırdı. Öyle çok da ağır da geçirmedim ama resmen potadan döndüm. Öyle bir stokin fırtınası denen o şey arasında gittim geldim. Ateşim çıktı, arkadaşlar zaman zaman düşürmekte zorlandı. Sağlıklı beslenen ve düzenli spor yapan ve herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan bir insanım. Bu da demek oluyor ki bütün vatandaşların dikkat etmesi lazım. Bu işin şakası yok, ikinci defa Kovid-19 geçirme durumu var. Bunun için bende maske mesafe ve hijyen konularındaki hassasiyetimi sürdürerek yaşamıma devam edeceğim."

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın bu 15 günlük süreçte kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getiren Memiş, "Recep Akdağ süreci bizzat kendisi yönetti. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve hastane yetkilileri yakından ilgilendi. Vatandaşlarımızın duasına da çokça mazhar olduk. Erzurum'da vaka sayıları çok arttı, kırmızı oldu. Frene basacağız ve en az turuncuya döneceğiz. Bunu başarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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