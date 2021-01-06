Kovid-19'u yenen eczacı Özcan yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen eczacı Hakkı Özcan, yaşadıklarını anlattı.

68 yaşındaki eczacı Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ateş yükselmesi ve kırgınlıkla seyreden bir rahatsızlığın kendisinde belirmesi üzerine eşi, yakınları ve eczane çalışanlarının tavsiyesiyle hastaneye gittiğini belirtti.

Özcan, eczanede sadece parasal işlere bakarken kendisinin hiç Kovid hastası olabileceğini düşünmediğini söyledi.

İnsanların en büyük zaafının Kovid-19 hastalığının kendilerine asla gelmeyeceği düşünmeleri olduğunu ifade eden Özcan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve hekim tavsiyelerine uymanın zorunluluğunu dile getirdi.

Özcan, şöyle konuştu:

"Bu hastalık, nerde, ne zaman, ne şekilde ve hangi tesirde geleceği belli olmayan bir hastalık. Devletimiz var olsun. Bugün tıbbımız çok çok ileri. Kesinlikle kendimize, çoluk çocuğumuza kıymet veriyorsak hekime mutlaka gidelim."

Hastanede yapılan muayenesinde akciğerinde oksijen oranının düştüğünü ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Özcan, ambulansla Gaziantep Üniversitesine sevk edilince yakınlarının hastanede görev yapan ve 12 yıldır görüşmediği doktor oğluna haber verdiğini ifade etti.

Kovid-19 sürecinde hastanede kaldığı 10 günde doktor oğluyla yıllardır süren kırgınlığının da bittiğini belirten Hakkı Özcan, yoğun bakımda geçirdiği günlerde çalışanların herkese çok iyi hizmet verdiğini dile getirerek, Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünün ne kadar doğru olduğunu gördüğünü kaydetti.

Özcan, süreci atlattığını ancak tedbirlere uymanın önemini vurguladı, herkesin aşı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek