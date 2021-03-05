Kovid-19 Tunus'ta 32, Lübnan'da 53 can aldı
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Kovid-19 Tunus'ta 32, Lübnan'da 53 can aldı

05.03.2021 05:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 05:34
Kovid-19 Tunus'ta 32, Lübnan'da 53 can aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 32, Lübnan'da 53 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 32, Lübnan'da 53 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, yapılan testler sonucunda 635 yeni vaka tespit edildiğini, 755 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 8 bin 106 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 235 bin 643'e yükseldiği hastalıktan iyileşenlerin ise 200 bin 984 olduğu ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 53 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 369 kişinin de virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 4 bin 919'a çıktığı, toplam vaka sayısının ise 386 bin 851'e yükseldiği, 300 bin 923 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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