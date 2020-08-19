Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

19.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:37

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Yozgat'ta Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Lise Caddesi'ndeki denetime, Yozgat Vali Vekili İzzet Ercan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk katıldı.

Ercan ve Açıkgöz, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

İş yerlerine maskesiz müşteri alınmaması konusunda esnafı uyaran Ercan, insanların Kovid-19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Kaynak: AA

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