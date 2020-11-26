Kovid-19 tedbirleri denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19 tedbirleri denetimi

26.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:50

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin işlek kavşaklarında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

İlgili Haberler

Tire Salı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Tire Salı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika... Drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika... Drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika! İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika! İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Sinan Akçıl Öykü Karayel Seren Serengil
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirleri denetimi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:38:32. #1.14#
title