Kovid-19 tedbirleri denetimi
26.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:50
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin işlek kavşaklarında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu