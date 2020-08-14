Kovid-19 tedavisi tamamlanan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş taburcu edildi
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi binası Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın hastaneden çıkışı Doktor ve hastane yönetimi ile vedalaşması Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuların Demirbaş'ı hastane önünde alkışlarla karşılaması Sporculara hitaben konuşması Belediye Başkanı Baki...
14.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:32
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi binası
Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın hastaneden çıkışı
Doktor ve hastane yönetimi ile vedalaşması
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuların Demirbaş'ı hastane önünde alkışlarla karşılaması
Sporculara hitaben konuşması
Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın açıklaması
Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın hastaneden ayrılması ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Baki Demirbaş hastaneden taburcu edildi.
Kaynak: AA