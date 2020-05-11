Kovid-19 tedavileri tamamlanan hemşireler alkışlarla göreve başladı İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki hemşire, sağlıklarına kavuşmalarının ardından mesai arkadaşlarının alkışlarıyla iş başı yaptı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki hemşire, sağlıklarına kavuşmalarının ardından mesai arkadaşlarının alkışlarıyla iş başı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde görev yapan hemşireler Raziye Halıcı ve Rukiye Yılmaz'a, 20 gün önce yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Hemşireler, evlerinde karantinaya alındı. Uygulanan tedavinin ardından yapılan testlerin negatif çıkması üzerine hemşireler, izin kullanmadan görev yerlerine döndü.

Mesai arkadaşları, Raziye Halıcı ile Rukiye Yılmaz'ı servisin girişinde alkışlarla karşıladı.

"Hastalığın bittiği gün en mutlu gün olacak"

Hemşire Rukiye Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşup iş başı yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede herkesin sağlık çalışanlarına destek vermesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Vaka sayısının azaldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kovid-19 ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Görevime başladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu hastalığın bittiği gün sağlık çalışanlarının en mutlu günü olacak." diye konuştu.

"Görevimizin başındayız"

Hemşire Raziye Halıcı da eklem ağrısı ve halsizlik belirtileri üzerine kendisine test yapıldığını anlattı.

Test pozitf sonuç verdiğinde en çok, arkadaşlarını Kovid-19 ile mücadelede yalnız bıraktığı için üzüldüğünü belirten Halıcı, "Tedavi sürecimde ailemin ve mesai arkadaşlarımın çok desteğini gördüm. Servise geldiğimde, kendimi görevime yeni başlamış gibi hissettim. Bizi alkışlarla karşıladılar. Bu bizi çok mutlu etti. Sağlık çalışanları olarak korkusuzca gece gündüz görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA