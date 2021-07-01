Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 80 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 80 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 183 milyon 200 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 966 bine, iyileşenlerin sayısı 167 milyon 729 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 541 bini, Hindistan'da 30 milyon 453 bini, Brezilya'da 18 milyon 559 bini ve Fransa'da 5 milyon 775 bini geçti.

Hindistan'ın Bihar şehrine bağlı kırsal bölgelerde aşının kısırlığa ya da ölüme neden olacağı gerekçesiyle kadınların aşı yaptırmaktan kaçındığı bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "yeniden" aşılama sürecinin başladığı bildirildi.

İngiltere'de salgına karşı en savunmasız gruptaki milyonlarca kişiye, hastalığa karşı koruma süresini artırmak için eylülden itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılması planlanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı "aşı sertifikası" uygulaması bugün yürürlüğe girdi.

AB, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 10 yeni ülke ekledi. Son güncellemeyle Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, Ürdün, Karadağ, Katar, Moldova ve Suudi Arabistan'a yönelik seyahat kısıtlamaları AB ülkeleri tarafından kaldırılabilecek.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde kullanılan aşıların Delta da dahil olmak üzere virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

Almanya, salgın nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırırken vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla tatil döneminde ülkeye girişleri ve karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracağını açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesinin çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkartıldığını, buna göre iki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen kişilere karantina uygulanmayacağını bildirdi.

Hollanda'da yapılan bir araştırma Kovid-19'un, sahipleri enfekte olan kedi ve köpeklerde yaygın görüldüğünü ortaya koydu.

Sırbistan'da iki kişide ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgın nedeniyle ülkede 1 milyon 100 bin kişinin işsiz kaldığını söyledi.

İran'da vaka sayılarının ülke ortalamasının üstüne çıktığı Sistan-Beluçistan eyaletindeki yetkililer, salgının kontrol altına alınmaması halinde "insani felakete" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde salgın merkezlerinin tespit edilmesi üzerine bu iki bölgede 22 mahallenin 3-16 Temmuz'da karantinaya alınacağını duyurdu.

Vaka sayılarında artış yaşanan Endonezya'da, bir günlük toplu aşılama uygulamasında binlerce kişiye aşı yapıldı.

Tayland, turizmi yeniden canlandırmak amacıyla karantinasız ilk turistlerini Puket Adası'nda ağırlamaya başladı.

Dünya Bankası, Güney Afrika'da 2022 yılı sonuna kadar 500 milyon doz aşı üretimi için 712 milyon dolarlık finansman sağlayacağını açıkladı.

Tunus'ta son 24 saatte kaydedilen 116 vefat ve 5 bin 921 vakayla salgının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

Uganda'da yüzlerce kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Togo'nun, aşı işlemini tamamlayanlara karekodlu aşı pasaportu vereceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin