Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 420 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 420 milyon dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 201 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 832 bine, iyileşenlerin sayısı 161 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 341 bini, Hindistan'da 29 milyon 627 bini, Brezilya'da 17 milyon 454 bini ve Fransa'da 5 milyon 741 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti.

ABD'de yapılan bir araştırmada Kovid-19 virüsünün, sanılandan daha önce, Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığına dair kanıtların ağırlık kazandığı bildirildi.

ABD'de yürütülen bir çalışmada, organ nakli yapılmış bazı hastalarda Kovid-19 aşısının ancak üçüncü dozu uygulandıktan sonra antikor seviyesinin yükseldiği gözlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde vaka sayılarının art arda 7 hafta boyunca düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu bildirdi.

İsrail'de salgın nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

Malezya'da hükümet, salgın tedbirleri nedeniyle büyük oranda faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörünün, eylül sonundan itibaren kademeli olarak yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

Filipinler'de hükümet, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat yasağını 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

Uganda'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından hastanelerde oksijen tüpü kıtlığı görüldüğü bildirildi.

Balkan ülkesi Kosova'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama faaliyeti başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Beyaz Saray yetkilisinden Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
Beyaz Saray yetkilisinden Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine 'Uzun görüşmelerimiz oldu.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 21:44:22. #1.15#

title