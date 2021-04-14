Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 138 milyon 533 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 978 bini, iyileşenlerin sayısı 111 milyon 368 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 138 milyon 533 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 978 bini, iyileşenlerin sayısı 111 milyon 368 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 89 bine, Hindistan'da 14 milyon 45 bine, Brezilya'da 13 milyon 601 bine ve Fransa'da 5 milyon 106 bine yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

İsveç ve Danimarka, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk aşının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu.

Hollanda'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'dan itibaren 5 aşamalı plan dahilinde gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.

Belçika'da 27 Ocak'tan beri uygulanan ülkeye "gerekli olmayan" giriş ve çıkışları yasaklama kararının 19 Nisan'dan itibaren kalkacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar ilave doz Kovid-19 aşısı almak üzere müzakerelere başladı.

AB'nin, salgının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla hazırlanan kurtarma fonu için 2026'ya kadar toplam 800 milyar avro borçlanmaya hazırlandığı bildirildi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin, salgın tedbirlerinin devam ettiği şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 azaldığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek, salgın nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.

İran, salgınla mücadele kapsamında Fransa'ya uçak seferlerini durdururken, yaklaşık 4 ay önce askıya alınan İngiltere uçuşlarını yeniden başlattı.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1335 vaka ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaştı.

Güney Afrika, Johnson and Johnson'ın tek dozluk aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu.

Bangladeş'te artan vakaların yayılmasını önlemek için 8 günlük tam kapanma süreci başladı.

İtalya'da Mario Draghi hükümeti, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak kentlerden olan Roma'da stat kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci alınmasını garanti edeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin