Samsun Sağlık Müdürü Dr. Oruç: 2 ilçede, il dışı akraba ziyaretleri ile artış oldu

SAMSUN Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'daki vaka sayısı yüzde 29,4 oranında azaldı.

SAMSUN Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'daki vaka sayısı yüzde 29,4 oranında azaldı. Ancak bazı ilçelerde vaka sayısında dalgalanmalar oluyor. Özellikle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde yaşanan son dönemdeki artış, il dışı akraba ziyaretlerinden kaynaklanıyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki genel seyri ve ilçelerdeki vaka sayılarının son durumu hakkında bilgi verdi, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulundu. Oruç, pandemi mücadelesinde, tam kapanmanın etkisi, etkin denetim süreci ve halkın önlemlere uyumu sayesinde vaka sayısındaki azalışın bu hafta da devam ettiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 1-7 Mayıs haftasında Samsun'daki vaka sayısının yüzde 29,4 oranında azaldığını ifade eden Oruç, "Haftalardır süren mücadelenin sonunda vakalar geriledi. Bu gerilemenin sonucunda uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100'ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun'un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli moral kaynağı olan Alaçam ve Vezirköprü ilçelerimiz tebrik ediyorum. Bu iki ilçemizden gelen güzel haberlere rağmen ilimizin verilerini değerlendirdiğimizde halen 3 ilçemizde vaka artışının devam ettiğini; 10 ilçemizde vaka yayılım hızının il ortalamasının üzerinde olduğunu; haftalardır ilimizde 1'inci sırada olan Terme ilçemizde, bu hafta kısmi bir azalma olsa da tam kapanmaya rağmen istenen düzeyde bir düşüş sağlanamadığını görüyoruz" diye konuştu.

'TÜM İLÇELER BİR ZİNCİRİN PARÇALARI GİBİ BİRBİRİNE BAĞLI'Bazı ilçelerde vaka sayısında dalgalanmalar olduğunu belirten Oruç, "İl dışı temas oranı yüksek Terme, Salıpazarı, Ayvacık gibi ilçelerimizde bu kısmi dalgalanmanın önüne istediğimiz oranda geçemiyoruz. Bu durum da aynı hafta içinde bir ilçemizde vaka sayılarında yüzde 57 düşüş yaşanırken, bir başka ilçemizde yüzde 137 oranında artış tablosu gözükmesine ya da bir ilçemizde il ortalamasının yüzde 50 altında vaka yayılım hızı görülürken, bir diğer ilçemizde il ortalamasının neredeyse 3 katı vaka yayılım hızı tespit edilmesine neden oluyor. Samsun'un tüm ilçeleri bir zincirin parçaları gibi birbirine bağlı. Bir ilçemizde yaşanan vaka artışı çok kısa sürede, hızla diğer ilçelerimize de yansıyabiliyor. Maalesef bir haftalık rehavet ya da önlemlere uymama bile il genelinde bir artışa neden olmasa da ilçe bazında vaka sayımızı etkiliyor. Bu dönemsel hızlı yayılımlarda Covid 19'un bize karşı kullandığı en güçlü silah da her zaman olduğu gibi sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlem oluyor. Özellikle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde yaşanan son dönemdeki artışın, il dışı akraba ziyareti kaynaklı olması bunu bize bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.'BAYRAMLAŞMALARIMIZI TELEFONLA YAPALIM'

Ramazan Bayramı öncesi halkı uyaran Oruç, "Covid 19 bizi bu bayram, bir kez daha sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlemle sınamak istiyor ve en zorlu sınavı vereceğimiz Ramazan Bayramı'na da sayılı gün kaldı. Lütfen bu sınavı kaybetmeyelim. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz mücadelede, dereyi geçerken çayda boğulmayalım. Özellikle bayramda çok daha dikkatli olalım. İl dışından gelen akrabalarımızla en azından bir hafta yüz yüze görüşmeyelim. Mümkünse bayramlaşmalarımızı telefonla yapalım. Bir araya gelmeyelim. Geleceksek de mutlaka maske, mesafe kurallarına dikkat edelim. Dikkat edelim ki, okullarımız; işyerlerimiz yeniden açılsın; hastanelerimizdeki yük daha da azalsın; esnafımızın, öğrencilerimizin, halkımızın fedakarlığı boşa gitmesin. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük; biraz daha gayret gösterelim ve vaka sayılarımızdaki düşüşü kalıcı hale getirelim. Kırmızıdan kurtulan ilçe sayımızı artıralım. Maviye olan yolcuğumuzu güçlendirelim. Ramazan Bayramı'nda bu zorlu mücadeleyi Covid- 19'un kazanmasına izin vermeyelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL