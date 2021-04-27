Kovid-19 nedeniyle vefat eden Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan Kocaeli'nde defnedildi
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Kovid-19 nedeniyle vefat eden Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan Kocaeli'nde defnedildi

Kovid-19 nedeniyle vefat eden Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan Kocaeli'nde defnedildi
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi Bağdat Camisi'nden kaldırıldı.

Burada cenaze namazı kılınan Doğan, 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan ve Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Doğan ailesine taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcımız Nizamettin Doğan hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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