Kovid-19'lu komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti
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Kovid-19'lu komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası komşusunu ziyarete giden kişi, hem aynı hastalığa yakalandı hem de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yedi.

Kovid-19'lu komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti
19.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:02

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası komşusunu ziyarete giden kişi, hem aynı hastalığa yakalandı hem de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yedi.

İlçeye bağlı Akçay köyünde ikamet eden F.B, Kovid-19 testi pozitif olan E.A'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından baş ağrısı, öksürük, halsizlik şikayetleri başlayan F.B, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.B'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve çalışmada, F.B'nin Kovid-19 teşhisi konulan komşusu E.A'yı ziyaret ettiği belirlendi.

E.A ve komşusu F.B'ye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kağızman Ali Çelik
Kağızman Ali Çelik
AA Editörü
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