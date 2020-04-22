Kovid-19'la mücadelenin fedakar doktor annesi çocuklarına özlemini şiirle anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kovid-19'la mücadelenin fedakar doktor annesi çocuklarına özlemini şiirle anlattı - Haberler
Acil Servis, Erzurum, Güncel

Kovid-19'la mücadelenin fedakar doktor annesi çocuklarına özlemini şiirle anlattı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil serviste çalışan ve haftalardır görmediği 5 çocuğuna hasret kalan Dr. Fatma Çakmak, evlat özlemini yazıp seslendirdiği şiirle gideriyor.

22.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:40
Kovid-19'la mücadelenin fedakar doktor annesi çocuklarına özlemini şiirle anlattı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil serviste çalışan ve haftalardır görmediği 5 çocuğuna hasret kalan Dr. Fatma Çakmak, evlat özlemini yazıp seslendirdiği şiirle gideriyor.

Dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden kahraman sağlıkçılar, gece gündüz demeden hastalara şifa olmak için özveriyle çalışıyor.

Kovid-19 pandemisi sonrası birçok insan evlerindeyken en çok mesai yapan ve risk grubundaki meslek grubundan olan sağlık çalışanları, söz konusu virüsü aile bireylerine bulaştırmamak adına çoğu zaman sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alıyor.

Kimi göz bebeği gibi baktığı çocuğundan kimi eşi ve ailesinden ayrı kalan sağlıkçılar, herşeye rağmen fedakarca verdikleri sözde durarak hastalara şifa bulmak için görevini terk etmiyor.

Erzurum'da bu mücadelede yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli 5 çocuk annesi Dr. Fatma Çakmak da Kovid-19 vakalarına baktığı için mesai sonrası evinde gitmeyip şimdilik misafirhanede hayatını sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadele eden fedakar her sağlıkçı gibi uzun zamandır çocuklarından uzakta yaşamaya çalışan Çakmak, hasret kaldığı çocukları ve ailesi için şiir kaleme aldı.

"Alışamadım" diye başladığı şiirinde çocuklarına ve ailesine özlemini anlatan Çakmak, bu şiiri sosyal medya hesabından paylaştı. Çakmak'ın sosyal medya ve YouTube kanalından paylaştığı şiir, dinleyenleri duygulandırdı.

Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi döneminde dünyanın verdiği savaşta en ön safta olduklarını söyledi.

Tek derdinin kovid-19 ile savaşıp ailesini korumak olduğunu ifade eden Çakmak, "En küçük çocuğum 9 aylık, yeni diş çıkardı ve yeni yeni ayakta durmaya başlıyor. Bu süreçte onlara zarar vermemek için, aynı zamanda evde yaşadığım anneme ve babana da bu enfeksiyonu bulaştırmamak için misafirhaneye yerleştim. ." dedi.

Çakmak, boş vakitlerinde şiir yazdığını belirterek, Kovid-19 sürecinde biraz daha duygusallığın ön planda olduğunu aktardı.

Ülke olarak Kovid-19'dan kurtulmayı temmeni ettiğini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımı göremeyince, aynı zamanda meslektaşlarımdan vefat haberi alınca ne olacağım belli değil diyerek onlara anı kalsın diye yazdığım şiiri seslendirip video halinde sosyal medya hesabımdan paylaştım.Çocuklarımla internet üzerinden görüşsek de yetmiyor. Türkiye olarak diğer ülkelere göre bu savaşta çok çok önde ve iyi durumdayız. Onlar kadar kötü duruma düşmedik."

Kovid-19'la mücadelenin fedakar doktor annesi çocuklarına özlemini şiirle anlattı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Kibariye Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Shane Larkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kovid-19'la mücadelenin fedakar doktor annesi çocuklarına özlemini şiirle anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:59:47. #1.15#
title