KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim"

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 91 yaşındaki Ayşe Gençdoğan, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Bingöl'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 91 yaşındaki Ayşe Gençdoğan, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ilıcalar beldesinde oğlu Mehmet Emin Gençdoğan'ın yanında yaşayan Ayşe Gençdoğan'ın, oğlu ve gelininin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Mart'ta şiddetli baş ağrısı, bel ve göğüs ağrısı şikayetleri oldu, aile sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gençdoğan'a da yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.

Tedavisine evde devam edilen Gençdoğan, halsizlik, ateş, baş ve karın ağrısı, üşüme, tat ve koku kaybı, iştahsızlık nedeniyle vücut direncinin düşmesi sonucu 10 günlük zorlu bir süreç geçirdi.

Hastalığı atlattıktan sonra halen nefes alma sıkıntısı, iştahsızlık çeken Gençdoğan'ın oğlu ve gelini de evdeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

Çektiği tüm zorluklara rağmen orucunu bırakmayan, ibadetlerine de devam eden Ayşe Gençdoğan, AA muhabirine, halen bazı sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

"Sanki zehir yutmuştum"

Ömrü boyunca hep köyde yaşadığını ve bu nedenle doğal beslendiğini anlatan Gençdoğan, şöyle konuştu:

"Hastalığın ilk gününde şiddetli baş, bel ağrısı çekmeye başladım, daha sonra titreme tuttu beni ve sobanın yanında olmama rağmen bir türlü titreme geçmedi. Göğsüm, boğazım ve karnım ağrıyordu, nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim."

Buzlu suyun dışında hiçbir şey içemediğini, yemek yiyemediğini belirten Gençdoğan, hastalığın kendisini perişan ettiğini dile getirdi.

"Virüsten dolayı ağzımın tamamı yara oldu. İştahım yoktu. Sanki zehir yutmuştum." diyen Gençdoğan, sağ bacağında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı destek almadan yürüyemediğini ve yatağa esir kaldığını anlattı.

Nefes alma sıkıntısının devam ettiğini kaydeden Gençdoğan, "5 dakika bile ayakta durmaya gücüm yok. Allah iman versin. Dünyada çok çile çektik, Allah hepsini öbür dünya için kefaret kılsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Gençdoğan da kendisinin ve eşinin hastalığı normal şekilde atlattıklarını belirtti.

Annesinin bakıma muhtaç olduğunu vurgulayan Gençdoğan, eşi de rahatsız ve yaşlı olduğu için annesine bakamadığını söyledi. Gençdoğan, kendisinin ilgilendiğini dile getirdiği annesi için bakıcı talebinde bulundu.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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