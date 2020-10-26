KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok"

Gaziantep'te yakalandıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen 24 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, hastalığın gençler ve çocuklarda da ağır geçebileceğini belirterek, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

Gaziantep'te yakalandıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen 24 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, hastalığın gençler ve çocuklarda da ağır geçebileceğini belirterek, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

10 yaşındaki Yusuf Alper Altunbaş, iki ay önce yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Yapılan testin sonucu pozitif çıkan Altunbaş, semptomların ağır olmaması nedeniyle evinde karantinaya alındı.

İlk günlerde yüksek ateş ve boğaz ağrıları devam eden Altunbaş, evde kullandığı ilaçların ardından Kovid-19'u atlattı.

Altunbaş'ın Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 24 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emre Altunbaş da 9 Ekim'de baş ve boğaz ağrıları üzerine gittiği aynı hastanede, Kovid-19'a yakalandığını öğrendi.

Karantinaya alınan genç, hastalığı, baş ve boğaz ağrıları yaşadıktan sonra atlattı.

"Çocuklar kolay atlatıyor, diye bir şey yok"

10 yaşındaki Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığının ilk günlerinin zor geçtiğini, baş ve boğaz ağrısının dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Çocukların da maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Altunbaş, şöyle konuştu:

"Çocuklar Kovid-19'u kolay atlatıyor, diye bir şey yok. Herkes kolay da zor da atlatabilir. Bu hastalığın yaşı, başı yok. Herkesin maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerekir. Anne ve babalar çocuklarınıza dikkat edin, çocuklarınızı maske takmaya zorlayın ve sizler de takın. Ben de entübe edilebilirdim, zor geçebilirdi benim için. Hastanede tedavi görmedim, evde karantinaya alındım. Yaşıtlarıma şunu söylemek istiyorum; ben kolay geçirdim ama sizler zor geçirebilirsiniz, o zaman maskenizi takın."

Mehmet Emre Altunbaş da baş ve boğaz ağrılarının ardından kendisine destek tedavisinin uygulandığını, karantinadaki 9. gününde semptomlarının gerilediğini anlattı.

Hastalığın 4. gününde koku almamaya başladığını ifade eden Altunbaş, şunları kaydetti:

"Benim gibi ailesiyle yaşayan bir insansanız ciddi anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. Maskeyi kolunda ve boynunda taşımamak lazım. Maskeyi doğru bir şekilde takmamız gerekiyor. Genellikle dışarıda yan yana geziliyor, bu yanlış bence. Gençlerde hastalığın hafif geçirdiği söylense de hastalıkta ağır geçen durumlar olabiliyor. Benimki o kadar değildi ama baş ağrılarından bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Baş ağrısı basit bir semptom gibi gözükse de aslında hiç de kolay bir şey olmadığını görüyoruz. O yüzden yakalanmamak gerek. Özellikle maske, mesafe, hijyen kuralına çok dikkat etmek gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş