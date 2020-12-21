KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnanılmaz sinsi bir hastalık"

Muğla'da babasını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından annesi ve kendisini kurtulan Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Muğla'da babasını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından annesi ve kendisini kurtulan Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yüksek ateş şikayetiyle 18 Eylül'de Fethiye Devlet Hastanesine başvuran 44 yaşındaki Yiğit'in yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Genel durumu iyi olduğu için doktorların tavsiyesiyle evinde izole edilerek tedavisine başlanan Yiğit, Sağlık Bakanlığınca verilen ilaçları kullandı.

Tedavisi olumlu seyreden Yiğit, dengeli beslenerek ve doktorların verdiği reçeteye uyarak 10 günde zorlu süreci atlattı.

Hastalığı yendiğine sevinen Yiğit'in anne ve babasının 2 Kasım'da yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçiren baba Yusuf Yiğit (71), tedavisi için 8 Kasım'da Fethiye Devlet Hastanesine yatırıldı.

Yusuf Yiğit, tedaviye rağmen 23 Kasım'da hayatını kaybetti, eşi hastalığı atlattı.

"Hastalığı hafife almayın"

Hastalığı sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Harun Reşit Yiğit, ateşinin yükselmesi üzerine hastalık geçirdiği şüphesiyle ve kimseye virüsü bulaştırmamak için test yaptırdığını söyledi.

Testinin pozitif çıkmasının ardından evde devam eden tedavisinde doktorların tavsiyelerine harfiyen uyduğunu, ilaçlarını kullandığını anlatan Yiğit, "Hastalığım çok ağır seyretmedi. Maalesef herkes benim gibi kolay atlatmadı. Yaptığım sporun etkisi ve vücut direncim sayesinde hastalığı kolay atlatmış olabilirim. Herkes hastalığı aynı hafiflikte yaşamıyor. İnanılmaz sinsi bir hastalık. Bu hastalık eninde sonunda hayatımızdan çıkıp gidecek ama bize kurumayacak yaralar, dinmeyecek sızılar kaldı. Bu yüzden mutlaka belirlenen kurallara herkes uysun." diye konuştu.

Hastalığın hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Yiğit, son zamanlarda birçok kişiyi salgın nedeniyle kaybettiklerini kaydetti.

Maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesi uyardığını, kendi yaşadığı acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini belirten Yiğit, şunları söyledi:

"Hastalık babamızı bizden aldı. Bu hastalık nedeniyle kaybettiğimiz sporcularımız da oldu. Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol takımı kaptanımız Hamza Özkaraca'yı da bu hastalık nedeniyle kaybettik. Özkaraca, cam kemik hastasıydı. Cam kemik hastalığını yenmiş, sağlıklı, düzenli antrenman yapan bir kardeşimizdi. Maalesef Kovid-19, onu da aramızdan aldı. Bu işin şakası yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır