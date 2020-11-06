Kovid-19 denetimleri yapıldı

Kontrol yapan polisler Araçların denetlenmesi Pazar yerinin denetlenmesi Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kontrol yapan polisler

Araçların denetlenmesi

Pazar yerinin denetlenmesi

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Soytürk, salgınla mücadele kapsamında esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan pazar yerlerini denetleyen zabıta ekipleri de vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz