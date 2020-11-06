Kovid-19 denetimleri yapıldı
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Kovid-19 denetimleri yapıldı

06.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:16

Kontrol yapan polisler Araçların denetlenmesi Pazar yerinin denetlenmesi Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kontrol yapan polisler

Araçların denetlenmesi

Pazar yerinin denetlenmesi

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Soytürk, salgınla mücadele kapsamında esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan pazar yerlerini denetleyen zabıta ekipleri de vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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