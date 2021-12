"Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun" çağrısı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni varyantların ortaya çıkmasını azaltmak için herkesin aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

Taşova, AA muhabirine, Kovid-19'un Omicron varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını söyledi.

Varyantların birçok mutasyonun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını anlatan Taşova, Omicron varyantının da 32 mutasyondan oluştuğunu dile getirdi.

Taşova, Omicron varyantının çok hızlı yayıldığı yönünde bilgiler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Omicron varyantı bizde de çıkacaktır çünkü seyahat eden bir dünya var. En son İspanya'da, Japonya'da, İsrail'de bahsediliyordu, İngiltere'de de var bu varyant. En büyük özelliği hızlı yayılıyor. Bu beklenen bir şey zaten. Özellikle herkesin aşı olmasını ısrarla istememizin nedenlerinden biri de bu tür varyantların çıkışının azaltılması çünkü ortalıkta ne kadar çok virüs dolaşırsa o kadar fazla mutasyona uğrayacağı için birçok mutasyon bir araya gelecek. Tehlikeli mutasyonlar bir araya geldiği vakit de o zaman gerçekten tehlikeli bir varyantla karşı karşıya kalacağız."

Taşova, Omicron varyantının içerisinde çok hızlı yayılmasını sağlayacak mutasyonların olduğunu, bu nedenle herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini ifade etti.

"Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor"

Yeni varyantın aşının en az yapıldığı Afrika'dan çıktığını hatırlatan Taşova, "Artık biz global bir dünyayız, kendimizi bir tek Türkiye, Amerika, İngiltere olarak görmememiz gerekiyor. İşte Afrika'daki olay, orada antikor olmayan ne kadar çok insan olursa bu virüs bulunduğu ortamda daha da güçlenecek çünkü o da yaşam mücadelesi veriyor. O zaman aşıya etkisi olmayan varyantların çıkma riski artıyor. O yüzden bütün dünyanın aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Taşova, Türkiye'de çok sayıda ilde vaka sayılarında artış yaşandığını, bunları aşı olmamışlar veya aşısını tamamlamamışların oluşturduğunu aktardı.

Bu kışı daha rahat geçirmek için herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesinin yanı sıra aşı olması gerektiğinin altını çizen Taşova şunları kaydetti:

"Salgın bir afettir. Afetle mücadelede elimizdeki tek silah da şu aşamada aşıdır. O nedenle aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Virüs rehaveti görür. Nitekim Afrika'daki olay bize çok önemli bir örnek teşkil etmelidir. Her an her şey olabilir. Her an virüs farklı bir noktaya geçebilir, daha tehlikeli olabilir. Herhangi bir varyant, daha ağır seyredecek bir mutasyonu kazanırsa o zaman hızlı yayılan bir varyantla birlikte aşımız da kar etmeyecek."

