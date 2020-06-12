Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak 1 Haziran itibariyle şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla İstanbul'dan Anadolu'ya göçün hızlanması virüsün yayılma riskini artırdı. Konuyu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlerin etkisiyle diğer şehirlerde bir miktar artış olabileceği kanısındayız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tam 3 aydır hayatımızın en önemli gündem maddesi. Türkiye, ölümcül virüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı, şehirler arası seyahat kısıtlaması da alınan önlemlerden yalnızca bir tanesiydi ancak normalleşme adımları kapsamında şehirler arası seyahat yasağı kalktı.

Yasağın kalkmasıyla birlikte İstanbullular memleketlerine gitmeye başladı. Mega kentten Anadolu'ya kısa süreliğine de olsa bir tersine göç başladı. Konuyu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise bu tersine göçün Anadolu için bir risk oluşturduğunu ve vaka sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek

ANADOLU'YU BEKLEYEN TEHLİKE

Üç aylık tabloyu Milliyet'e değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Sağlık Bakanlığının illere göre sayıları açıklaması önümüzü görmemizi sağlar. Normalleşme ile İstanbul için özel bir artış olduğunu düşünmüyorum. Ancak İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlerin etkisiyle diğer şehirlerde bir miktar artış olabileceği kanısındayız" diyerek Anadolu'yu bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Prof. Dr. Tükek, şu şekilde devam etti:

"Haziran ayında oluşan dalgalı seyir beklenen bir durum. Önümüzdeki bir aylık dönemde vaka sayılarının 1300'lere ulaştığını da görebiliriz. Sonrası bu rakam düşüşe geçecektir.

Son 10 günlük sürede vaka sayısı 900 ile bin bandında takıldı. Bu tabloyu sokağa çıkma yasaklarında da görüyorduk. Önümüzdeki haftalarda gerçek rakamları görmüş olacağız."