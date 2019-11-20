20.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:44

"Kovboy" kültürünü memleketine taşıdı.. "Kovboy elbisesini giymeden sokağa çıkmam"

Yaklaşık 40 yıldır sembol olarak giydiği kovboy elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor

Yıllarca çalıştığı Kanada'da kovboy elbisesi giyen ve bir daha da üzerinden çıkartmayan Secaattin Bozoğlu, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde de kovboy elbisesiyle geziyor

TRABZON - Yıllar önce memleketi Trabzon'dan önce ABD'ye ardından da Kanada'ya giderek buralarda uzun yıllar çalışan 62 yaşındaki Secaattin Bozoğlu, yaklaşık 40 yıldır giydiği "Kovboy" elbisesini bir daha üzerinden hiç çıkarmadı.

Bozoğlu, Kanada vatandaşı olduğunu ve yıllarca çalıştığı ABD ve Kanada'da giydiği kovboy elbisesini memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde de giyerek sokaklarda dolaşırken, burada açtığı otele ve sokağa 'Kanada' ismini verdi. Secaattin Bozoğlu, ilk kez 1980 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışırken kovboy elbisesini sembolik olarak giydiğini ancak daha sonra bunu alışkanlık haline getirerek bir daha üzerinden çıkartmadığını belirtirken memleketi Tonya'da da kovboy elbisesi ile geziyor. Kovboy elbisesiyle sokakta gezerken insanların yanına gelerek resim çektirdiğini belirten Bozoğlu, insanların kendisine sempati duyduğunu belirtiyor.

"Kovboy elbisesini giymeden sokağa çıkmam"

Takım elbise giymekten hiç hoşlanmadığını sürekli kovboy elbisesiyle dolaştığını belirten Bozoğlu," Ben standart dışı bir adamım. Çünkü Kanadalıyım ve Kanada vatandaşıyım. Çocukluğum Tonya'da yani buralarda inek bekleme ile geçti. Yıllar insanı değişik memleketlere gitmeyi mecbur bırakıyor. Ben de aslında zevk için gitmiştim. Çoğu ülkeyi karış karış gezdim. 149 ülkeye vizesiz gitme hakkım var. Şimdi de Kanada da yaşıyorum. Elbiselerin hikayesine gelince kovboy elbiselerini ilk kez 1980'lerde Amerika Hava Kuvvetlerinde çalışırken sembolik olarak giydim daha sonra da bu bende alışkanlık haline geldi. " Şapkasız çıkmam" diyen Mazhar, Fuat, Özkan gibi bizde abilerimizi taklit ettik. Takım elbise beni sıkıyor, kravat takamıyorum. Sürekli kovboy elbisesi giyiyorum. Kanada da genelde şapkasız kişilere ters bakarlar. Bayanlar bile şapka takıyor, kemer kullanıyor atla ilgileniyor. Bizim burada atımız yok. Kanada da, dağlarda istediğin atı bulabilirsin. Kanada da bu elbiseleri hiç çıkarmadım. Yani 1981'den sonra aynı bu vaziyette elbiseleri hiç çıkarmadım. Kemerimi 'Rodeo' yarışmasında kazandım. Kanada da ustalarımızdan kement atıp öküz yakalamayı öğrendik. Orada gözünü kırpmadan hedefi vurma gibi eğitimleri aldık. Trabzon'da bu elbiselerle beni görenler önce şaşırıyor. Genelde bana sempati duyuyorlar. Nereye gitsem kemerimi, silahımı takıyorum. Şapkamı, çizmemi giyiyorum. Görenler yanımda resim çektiriyorlar" dedi.

"12 dil biliyorum"

Memleketi Tonya'da otel açan ve oteline Kanada ismini veren Bozoğlu, "Turizmciliği çok seviyorum. 'Memleketimde turizmcilik yapayım' dedim. Dolayısıyla turizm işini burada başlattım. Otelimin ismini 'Kanada' koydum. Çünkü kendim Kanadalıyım, çifte vatandaşıyım. Sokağımızın ismini de Kanada Sokak koyduk. Otelime Kanadalı, Amerikalı müşteriler bile geliyor. İngiltere, Çin, İrlanda, Japonya, Almanya'dan gelenler oluyor. Yaklaşık 12 dil biliyorum ve gelen müşterilerimle çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum" diye konuştu.

Kanada'da yapılan rodeo yarışmasında ödül alan Bozoğlu, "Kanada'da farklı etkinlikler var. Rodeo yarışmaları ön planda. İki üç kez eğitim aldıktan sonra yarışmalara girmeye başladım. Rodeoya meraklıyım. Yarışmaya girdim ve ödül kazandım. İki kişinin zapt edemediği öküzü yakaladım Kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA