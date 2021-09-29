Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola fırlayan uriye uyruklu Yusuf el Cuma, arabanın altında kalarak can verdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada, 7 yaşındaki Suriyeli uyruklu Yusuf El Cuma, arkadaşlarıyla kovalamaca oynadığı sırada fırladığı yolda kendisine çarpan araç nedeniyle yaşamını yitirdi.
ANİDEN CADDEYE ÇIKTI
Akşam saatlerinde Etlik Caddesi Dışkapı kavşağında yaşanan kazada Yusuf el Cuma, refüjde bulunan çimenlik alanda arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken iddiaya göre; aniden caddeye çıktı. O sırada Etlik yönüne giden Halil Bulut yönetimindeki 06 DVA 48 plakalı midibüs, Yusuf el Cuma'ya çarptı. Midibüsün altında kalan küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.
AİLESİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazalı midibüs, 100 metre ilerideki otoparka çekilirken sürücüsü H.B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yusuf el Cuma'nın ailesi, küçük çocuğun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Yusuf el Cuma'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.