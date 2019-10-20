'Kotunda İyilik Var Projesi' ile kendi çantalarını kendileri dikiyorlar

20.10.2019 12:40

Denizli'de bir alışveriş merkezi tarafından hayata geçirilen 'Kotunda İyilik Var Projesi' kapsamında kurulan atölyede kullanılmayan kot ve kanvas pantolonlar, çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüyor.



Gerçekleştirdiği çevreci projelerle farkındalık oluşturan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, yurt genelinde eşine ender rastlanan 'Kotunda İyilik Var Projesi'ne farklı bir uygulama ile devam etti. Kurulan atölyede projeye dahil olmak isteyenlere Singer'in de desteği ile eğitmenler eşliğinde mini dikim eğitimi verilerek, kendi çantalarını dikme imkanı sağlandı.



"Kampanyada 5 bin kalemlik dikilecek"



AVM, geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve yeni nesillere örnek olmak adına 14-27 Ekim tarihleri arasında kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya başladı. Çantalardan kalan parçalardan ise Denizli'deki okullar için doğayı seven kalemlikler dikilecek. Çantasını getirip dönüştüren her ziyaretçi, proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. AVM, hedeflenen 5 bin adet kalemliği kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.



"Misafirlerimiz Singer alanına gelip çantalarını kendileri dikebilir"



Çok sayıda Denizlilinin katılımıyla gerçekleşen Kotunda İyilik Var Projesi'nin iyiliklerle hayata dokunmaya devam ettiğini ifade eden AVM'nin Basın Halkla İlişkiler Müdürü Betül Korucu Sağlam, "14-27 Ekim tarihleri arasında AVM'mize gelip kot ve kanvas pantolon getirdiğinizde sizlere birer çanta hediye ediyoruz. Kot ve kanvas pantolonlarınızı bağışlamış olsanız dahi bile biz burada misafirlerimize atık kumaşlardan destek sağlıyoruz. Misafirlerimiz de Singer alanına gelip çantalarını kendileri dikerek birer çanta sahibi olabiliyorlar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA