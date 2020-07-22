Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat
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Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat

ÇEŞİTLİ arızalar nedeniyle akıllı telefonlarını yetkili servislere ya da tamircilere götürenler, özel yazışma, fotoğraf ve videolar gibi dosyaların üçüncü kişilerin eline geçmesi konusunda endişe yaşıyor.

Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat
22.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:07

ÇEŞİTLİ arızalar nedeniyle akıllı telefonlarını yetkili servislere ya da tamircilere götürenler, özel yazışma, fotoğraf ve videolar gibi dosyaların üçüncü kişilerin eline geçmesi konusunda endişe yaşıyor. Vatandaşlar, tuş kilidi ya da parmak izi kilidi koymak ve çeşitli dosyaları silmek gibi önlemler alsalar da Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Hasan Koltuksuz, silinen dosyaların geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Bunları kalıcı olarak silmek için çeşitli yazılımlar var ve bunlar ya ücretsiz ya da çok düşük bir ücretle kullanılabiliyor. Ayrıca, tuş kilidi koymak gibi önlemler çok anlamlı değil, çünkü bunlar servisler ya da tamirciler tarafından kolayca aşılabilecek şeyler" dedi.

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonların önemi her geçen gün daha da artarken, mahremiyet özelliği bulunan çeşitli yazışmalar, rehber bilgileri, fotoğraflar ve video gibi dosyaların güvenliği de tartışma konusu oldu. Herhangi bir arıza durumunda telefonlarını yetkili servislere ya da tamircilere verenler, özel dosyalarının ve bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi konusunda tedirginlik yaşadıklarını ifade ederken, çeşitli önlemler aldıklarını da söyledi. Birçok kişi, bu tarz olumsuzluklardan kaçınmak için tuş kilidi ya da parmak izi kilidi koymak, telefondaki dosyaları silmek gibi tedbirler alırken, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Hasan Koltuksuz bu tarz tedbirlerin daha bilinçli olarak alınması gerektiğini söyledi.

'YETKİLİ SERVİSE GÖTÜRÜN'Telefonların, yetkili servise götürülmesinin siber güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Koltuksuz, "Yetkili servise değil de herhangi bir tamirciye götürdüğünüzde, telefonunuzu kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda, daha sonra geriye giderek o kişileri orada bulmak kanuni açıdan oldukça zor. Çoğu zaman, ya çalışan kişilerin ya da telefona yapılan işlemlerin kayıtları tutulmayabiliyor. Dolayısıyla, telefona bir siber saldırı gerçekleşirse kanuni olarak bir şeyler yapılması çok zorlaşıyor. Yetkili serviste de böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Ancak kimin nasıl bir işlem yaptığı daha kolay tespit edilebilir" dedi.'DOSYALARI YEDEKLEYİP SİLİN, SD VE SIM KARTLARI ÇIKARIN'Koltuksuz, siber saldırıdan korunmak için telefonu servise götürmeden önce yapılması gereken en önemli şeyin, her türlü dosyanın yedeklenip, SD ve SIM kartlarının çıkarılması olduğunu belirterek, "Cep telefonlarının hemen hepsine SD kart takılıyor. Biz gerek telefondaki kişiler olsun gerek çekilen fotoğrafların ve diğer tüm bilgi ve dosyaların SD kartta tutulmasını öneririz. Dolayısıyla telefonunuzu teslim etmeden önce hem SIM hem de SD kartınızı çıkarttığınızda telefonunuzun içinde erişilebilecek bir şey kalmamış olur. Ancak bazı modellerde SD kart takılamıyor. Böyle durumlarda da dosyaların, fotoğrafların ve diğer her şeyin bir yedeğinin alınması gerekiyor. Bunları, bilgisayar ya da bluetooth üzerinden yedekleyebilirsiniz. Servise verirken de, yedekleme işleminden sonra dosyaları silebilirsiniz" diye konuştu.'SİLİNEN DOSYALAR DA GERİ GETİRİLEBİLİR'Cep telefonundan silinen dosyaların geri getirilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu dile getiren Koltuksuz, şunları söyledi: "Bunlar telefon listesi olabilir, çekilen fotoğraflar olabilir, her türlü dosya olabilir. Kalıcı olarak silmek için, çeşitli yazılımlar var. Onların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunları telefonunuza indirebilirsiniz. Kullandığınız telefon tipine göre bunları ya ücretsiz olarak ya da düşük bir ücret karşılığında indirebilirsiniz. Telefonunuzu dosyasız tutmak, telefon hijyeni açısından oldukça önemlidir."'TUŞ KİLİDİ YA DA ŞİFRE KOYMAK ANLAMSIZ'Koltuksuz, telefona tuş kilidi ya da şifre koyarak alınan önlemlerin bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Yetkili servisler zaten teknik olarak bunları aşabilir. Aşmasa dahi, tamir aşamasında bir test gerekebilir ve bu durumda telefonu açmak zorunda kalabilirler. Dolayısıyla siz tuş kilidi koysanız dahi, size tuş kilidinin ne olduğunu sorarlar ve yine açmak durumunda kalırsınız. Bunlar etkili bir önlem değil" dedi.VATANDAŞLAR TEDİRGİNLİKLERİNİ İFADE ETTİÖte yandan, telefonlarını çeşitli arızalar nedeniyle servis ya da tamircilere vermek zorunda kalan vatandaşlardan Berrak Güneş Sevinç, "Ben pek servislere güvenmiyorum. Telefonumu vermeden önce şifresini değiştiriyorum ve bazı önemli fotoğraflarımı siliyorum. Bazı programlara özel parmak izi kilidi koyuyorum. O yüzden içim pek rahat etmese de alabileceğim maksimum önlemleri alıyorum. Zaten servisler bizden şifreyi istiyorlar bazı arızaları tamir etmek için. Dolayısıyla güvenmekten başka çaremiz yok" diye konuştu.Buket Nur Süslü ise, "Telefonumu vermeden önce içindekileri siliyorum. Çünkü içindeki dosyaları yedekleyip, bizlerin aleyhine kullanabilirler. O yüzden güvende hissetmiyorum, insan tedirgin oluyor. Sadece servis odaklı düşünmemek lazım, telefonlarımızı bir yerde unutabiliyoruz aynı zamanda. Bunlardan kaçınmak için tuş kilidi koyuyorum" dedi.Osman Efe de, "Güvenmekten başka bir seçeneğimiz yok. Tamamen tamircilere bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Etik olarak tabi ki yapmamaları gerekiyor. Ben önce özel bilgilerimi ve dosyalarımı bilgisayarıma yedekleyip, telefonumdaki her şeyi silerek tamircilere veririm. Elimizden gelen önlemler bunlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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