- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi
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- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi

09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:01

- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi Karabük'te onlarca kasa balık çaya atıldı, ekipler inceleme başlattı Karabük'te Araç Çayı'na kasa kasa atılan balıklar çevre kirliliğine sebep oldu.

- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi

Karabük'te onlarca kasa balık çaya atıldı, ekipler inceleme başlattı

KARABÜK - Karabük'te Araç Çayı'na kasa kasa atılan balıklar çevre kirliliğine sebep oldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğlebeli Mahallesi Üniversite Caddesi yanından geçen Araç Çayı'na kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasa kasa hamsi atıldı. Olayın gece saatlerinde yapıldığı öğrenilirken vatandaşlar kötü koku üzerine çaya baktıklarında kötü manzara ile karşılaştı. Kasalarda dondurulmuş halde çaya döküldüğü tahmin edilen balıklar çevre kirliliğine neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı.

- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi
- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi
- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi
- Kötü kokuların geldiği Araç Çayı'nda çevre felaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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