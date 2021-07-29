KOTO'dan Kandıra'ya ziyaret: Gündem turizm yatırımları

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı ziyaret ederek, ilçedeki turizm yatırımları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik konuları görüştü.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı makamında ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi.

'KOTO KENTİMİZİN EN GÜÇLÜ AKTÖRÜ KONUMUNDA'

KOTO Başkanı Bulut ve Oda yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Turan, KOTO yönetim kurulu üyesi iken birlikte güzel projelere imza attıklarını anımsatarak, "Ürettiği yenilikçi proje, hizmetler ve sinerji ile Kocaeli'mizin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda en güçlü aktörü konumunda olan Kocaeli Ticaret Odası Başkanımızı ve yöneticilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

BAŞKAN BULUT: BAŞARILI İŞLER YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Başkan Turan'a çalışmalarında başarılar dileyerek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden KOTO Başkanı Bulut da, "Birlikte teşriki mesai harcadığımız Adnan Başkanımız ile Odamızda başarılı bir dönem geçirdik. Kendisi Kandıra'da da başarılı işler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Güzel ve hayırlı işlerin devamını diliyoruz" dedi. Ziyarette, Kocaeli ve Kandıra Turizmi ile turizm yatırımları başta olmak üzere, sosyal ve ekonomik konular görüşüldü.

Kaynak: Bültenler