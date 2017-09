Kotanlı: "Aziziye Araştırma Hastanesi Yıkılarak Modern Yurtlar Yapılsın"

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı; "Bir eğitim şehri olan ve iki üniversitesi bulunan Erzurum'un öğrenci kapasitesi her geçen yıl artmakla birlikte yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma sorunu acilen çözüme ulaştırılmalıdır" dedi.



Başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere Erzurum Teknik Üniversitesi'nin öğrenci potansiyelinin her geçen yıl artmakla birlikte geleceğimizin teminatı olan yüksek öğrenim gören gençlerimizin barınma ihtiyaçları için kalıcı ve radikal çözümler gerektiğini anlatan Kotanlı, "YURT KUR un kiralama yolu ile bir nebze de olsa öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması yeterli olmamakla birlikte, geçici çözüm olarak görülmektedir. Oysa Erzurum Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi binasının atıl durumda bırakılması ve ucube bir görünüm arz etmesi dikkat çekici bir durum haline gelmiştir. Atatürk Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Hikmet Koçak'ın bu binanın yerini fakülte yapımı karşılığında TOKİ' ye devrettiğini basın aracılığı ile bilmekteyiz."yeni rektörümüz Prof.Dr. Ömer Çomaklı'nın bu hususta gerekli hassasiyeti göstereceği inancındayız aynı hassasiyeti Erzurum milletvekillerimizden sayın valimizden ve belediye başkanlarımızdan da beklemekteyiz" diye konuştu.



YAPILAN YANLIŞIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR!



Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı; ilde yurt kapasitesinin yeterli olmadğını ifade ederek, "Atatürk Üniversitesinin Açık Öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile 250 bin öğrenci seviyesine ulaşması bizleri de gururlandırmaktadır. Her iki üniversitemizin örgün öğretim gören öğrencilerinin barınma sorununun çözümünde bir alternatif düşünülmemiş olacak ki yurt kampüs alanı olabilecek bir yeri fakülte binası yapımı karşılığında TOKİ ye devretme ihtiyacı duyulmuş ve bu gün bir bölümü adli tıp kurumuna tahsis etmiştir.



Sayın Milletvekillerimizi,Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Rektör Bey'i bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. İlimizin mülki idare amiri sayın valimizin bu duruma müdahil olarak eski hastane binasının yıkılarak ilimize yakışır kalıcı modern yurt binaları yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Rektör Beyi o arazinin TOKİ den devralınarak geleceğimizin teminatı olan yüksek öğrenim gençliğinin barınacağı yurt binalarının yapılarak YURT KUR'a devredilmesinin sağlanması ilimizde yurt sorununa neşter vuracağı nüfus artışından dolayı belediyenin il bank payını da artıracak o muhitteki esnafında işlerinin canlanmasına neden olacağı inancındayız. Yasa gereği yurt yapımları Büyükşehir belediyelerine verildiğine göre sayın belediye başkanımızın da inşaat alanında bir hayli tecrübeli olması ve bu konuda hassasiyet göstereceği inancını taşımaktayız. İlimize okumaya gelen yüksek öğrenim gençlerinin de birer turizm elçisi olduklarının altını çizmek istiyoruz" dedi. - ERZURUM