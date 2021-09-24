MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Kosovalı Bakan Fikrim Danki'den TEKNOFEST öncesi Maltepe'de lise ziyareti

İSTANBUL - Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Danki, TEKNOFEST'i ziyaret etmeden önce Maltepe Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Danki'ye, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki eşlik etti. Okul gezisinde öğrencilerle sohbet eden Bakan Danki, okul bünyesinde oluşturulan 'Üreten Okullar' laboratuvarlarını inceledi. Bakan Danki ayrıca eğitim alanında görüşmelerde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ankara'da görüşeceğini belirtti.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Danki, İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST ziyareti öncesi Maltepe'de bulunan ve öğrencilerine sunduğu üretim imkanlarıyla ön plana çıkan Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret etti. Okula gelen Bakan Danki'yi Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve okul yönetimi karşıladı. Okul gezisi öncesi iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan eğitim dayanışmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi. Uzun süren toplantı sonrası Bakan Danki ve Kaymakam Tiryaki lisenin kendi içerisinde oluşturduğu ve öğrencilerini üretime ortak ettiği ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştiği 'Üreten Okullar' alanını ziyaret etti.

Eğitim alanında görüşmeler için Ankara'ya ziyaret

Okulda yaptığı incelemeler sonrası konuşan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Danki, "Kosova ve Türkiye iki kardeş ülke. Bugün iki ülke arasında eğitim anlamında ne gibi dayanışmalar olabileceği yönünde görüşmelerde bulunduk ve durumu yerinde inceledik. Ayrıca yarın Sayın Bakan Varank Bey'in davetiyle Teknofest'e katılacağız. Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ankara'da bir görüşmemiz olacak. Yarın Kosova Milli Eğitim Bakanımız da burada olacak. Eğitim manasında neler yapabiliriz diye konuşulacak. Bugünde Maltepe'de bulunan mesleki liseyi ziyaret ettik. Gerçekten gurur duydum. Güzel işlere imza atılmış. Aslında amacımız buradaki çalışmaları işbirliği içerisinde Kosova'ya da taşımak" diye konuştu.

"Ortak çalışmalar yürüteceğiz"

Program sonrası konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryakı, "Okulumuz içerisinde incelemelerde bulunduk. Başarılı bir çalışma alanı gördük. Burada okul müdürü, yönetim ve öğretmenlerin büyük bir çaba içerisinde olduklarını gördük. Okul içerisinde öğrencilere sunulan yeni teknolojileri, öğrencilerin eğitim aldıkları markaların servislerini ziyaret ettik. Okulumuz hem eğiten hem de üretime öğrencileriyle birlikte katkı sağlayan bir okul. Kosovalı bakanımızın söylediği gibi; sözlü olarak bir antlaşma yapıldı. İlerleyen tarihlerde yazılı hale getireceğiz. Bundan sonraki süreçte de iki ülke olarak hem fikir hem de teknoloji çalışmaları açısından alışverişte bulunacağız" dedi.