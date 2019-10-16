Kosova polisi Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyine operasyon düzenledi

16.10.2019 13:37

Kosova polisi sabahın erken saatlerinde Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey Mitroviça'da operasyon düzenledi.



Kosovalı Sırp politikacı Oliver İvanoviç cinayetiyle bağlantılı bazı kişilerin tutuklanması için düzenlenen operasyonda biri Kosovalı Sırp polis memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Kosova Polis Sözcüsü Baki Kelani operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlardan 1'inde yasa dışı silah bulunduğunu belirtti.



"Bu sabah erken saatlerde Mitroviça'nın kuzeyinde, Kosovalı Sırp siyaseçi Oliver İvanoviç cinayetine yönelik polis operasyonu düzenlendiğini doğrulayabiliriz. Operasyon, Temel Mahkeme Özel Dairesi tarafından yayınlanan bir arama emri uyarınca iki kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Gözaltına alınanlardan biri Kosova polisi memurudur" şeklinde açıklama yapan Kelani, polis operasyonu sırasında iki silah ve mühimmata el konulduğunu kaydetti.



Kosova polisince 23 zırhlı araç ve onlarca polis ile gerçekleştirilen operasyon 3 saat sürdü. Priştitine'ye getirilen şüpheliler, Kosova savcılık binasında sorguya alındı. Sırp politikacının öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar 6 şahıs gözaltına alınırken 2 kişi serbest bırakıldı.



Bu arada Sırbistan'da saklanan Milan Radojiçiç için uluslararası tutuklama emri çıkarıldı. 16 Ocak 2018'de öldürülen eski bakan ve milletvekili Oliver Ivanoviç ayrıca SDP partisine önderlik etmekte idi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA