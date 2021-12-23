Kosova'nın Danimarka'ya kiraladığı hapishane AA tarafından görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kosova'nın Danimarka'ya kiraladığı hapishane AA tarafından görüntülendi

AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel

Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresi kiralamak için anlaşmaya vardı.

Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresi kiralamak için anlaşmaya vardı. Başkent Priştine'de iki ülke Adalet Bakanlarının katıldığı törende Kosova ile Danimarka arasında "ortak niyet mektubu" imzalandı. Hapishane başkent Priştine'ye 50 kilometre uzaklıkta, ülkenin doğusundaki Gilan şehrine bağlı Pasyak köyünde bulunuyor. Hapishane 24 saat sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve büyük duvarlarla sarılı bir bina.

Kosova'nın Danimarka'ya kiraladığı hapishane AA tarafından görüntülendi

Kosova'nın Danimarka'ya kiraladığı hapishane AA tarafından görüntülendi

Kosova'nın Danimarka'ya kiraladığı hapishane AA tarafından görüntülendi

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

 İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

AA / Erkin Keçi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title