Kosova'nın Danimarka'ya kiraladığı hapishane AA tarafından görüntülendi

Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresi kiralamak için anlaşmaya vardı. Başkent Priştine'de iki ülke Adalet Bakanlarının katıldığı törende Kosova ile Danimarka arasında "ortak niyet mektubu" imzalandı. Hapishane başkent Priştine'ye 50 kilometre uzaklıkta, ülkenin doğusundaki Gilan şehrine bağlı Pasyak köyünde bulunuyor. Hapishane 24 saat sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve büyük duvarlarla sarılı bir bina.