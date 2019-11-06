Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

06.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:29

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanıp Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan katıldı.

Savunmaları sorulan sanıklardan Cihan Özkan, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben Kosova'daki en iyi eğitim kurumlarında 6 yıl boyunca çalıştım. Benim eğitim faaliyeti yürüttüğüm kurum, ülkemiz tarafından ziyaret edilen bir kurumdur. Eğitim kurumuna yasal hakları Kosova ülkesi tarafından verilmiştir. Yabancı diller, biyoloji, fizik, kimya gibi öğretilen bir eğitim kurumudur. Türkiye'deki hiçbir legal, illegal yapıyla alakası yoktur." dedi.

Sadece biyoloji öğretmenliği yaptığını ve 20 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu öne süren Özkan, "Ben sözde öğretmenlik yapmadım. İyi bir öğretmenlik yaptım. Çalıştığım süre boyunca çalıştığım kurumda hiçbir örgüt faaliyeti olmadı. Ülkemizi zora sokacak hiçbir şey yapmadım. Mağdurum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Osman Karakaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, yargılama dosyasında delil olmadığını ve kendilerine yaşatılanın "uluslararası adam kaçırma" suçu olduğunu savundu. Karakaya, "Bizimle ilgili sınır dışı süreci yaşanmamıştır. Biz özel bir uçakla pasaportsuz ve biletsiz getirildik. 20 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

7 YIL ALTIŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Davada karar verileceği bildirilerek son sözleri sorulan sanıklardan Osman Karakaya, "Benim suçlu olduğum bir durum yok. Sizi de suçlamıyorum. Umarım hayırlı bir karar olur." diye konuşurken, Cihan Özkan da, "Ben terörist değilim. Hakkımda isnat edilen tüm suçları reddediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Karakaya ve Özkan'ın, alt sınırdan kısmen uzaklaşarak, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"Uluslararası casusluk" suçundan suçları sabit olmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuran heyet, sanıkların tutukluluk durumlarının da devamını kararlaştırdı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİ" VE "ULUSLARARASI CASUSLUK" SUÇLARINDAN DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, MİT'in FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalayarak Türkiye'ye getirdiği 6 kişi hakkında, ''silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıkların bu suçlardan 16 yıl 6 aydan 28 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanıkların FETO¨/PDY'nin dıs¸ yapılanma/Kosova u¨lkesi yo¨neticilerinden olduğu belirtilmiş, Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı Aras¸tırma ve Gu¨venlik I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından go¨nderilen yazı içeriğine göre bu kişilerin FETÖ ile iltisaklı oldukları ve örgütün Kosova'da faaliyet yu¨ru¨ten egˆitim kurumlarında go¨rev yaptıkları anlatılmıştı.

Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sürecinde sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: AA