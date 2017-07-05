Kosova'daki Erken Genel Seçim

Kosova'da 11 Haziran'da düzenlenen erken genel seçimle ilgili Merkez Seçim Komisyonuna (KQZ) yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından milletvekili listesindeki değişiklikler açıklandı.



KQZ Sayım ve Sonuç Merkezi (QNR) Koordinatörü Burim Ahmetaj, basın toplantısında Şikayet ve İtiraz Seçim Paneli'nin (PZAP) talebi üzerine 117 oy sandığının tekrar sayıldığını bildirdi.



Ahmetaj, yeniden yapılan sayımın ardından partiler arasında büyük fark oluşmadığını ancak adayların kişisel bazda yaptığı itirazlar sonucu 3 milletvekili koltuğunda değişiklik meydana geldiğini aktardı.



Daha önce milletvekili olarak açıklanan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar yerine Fikrim Damka'nın seçildiğini belirten Ahmetaj, Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinden oluşan ittifakın milletvekili adaylarından Imet Rrahmani yerine Naser Osmani'nin ve Sırp Listesi'nden Branimir Stojanovic'in yerine Slavko Simic'in milletvekili seçildiğini ifade etti.



Sonuçlar, Yüksek Mahkemenin kararı sonrası resmiyet kazanacak.



Ülkede düzenlenen erken genel seçimde Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakı oyların yüzde 33,74'ünü alarak 39 milletvekili çıkarmıştı.



"PAN" ittifakını, oyların yüzde 27,49'unu alarak 32 milletvekili çıkaran Kendin Karar Al Hareketi ve yüzde 25,53'ünü alarak 29 milletvekili çıkaran Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinden oluşan ittifak izlemişti.



Sırp Listesi seçimde yüzde 6,12 oy oranı ile 9 milletvekili çıkarırken, Sırp Liberal Partisi (SLS) yüzde 0,49 ile 1, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yüzde 1,08 oy oranı ile 2 milletvekilini meclise yollamıştı.