Koşmaktan evlenemeyen milli aşıklara bu kez pandemi engeli
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Koşmaktan evlenemeyen milli aşıklara bu kez pandemi engeli

Koşmaktan evlenemeyen milli aşıklara bu kez pandemi engeliTurgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ATLETİZM Milli Takım sporcuları Özlem Kaya (29) ile Yusuf Alıcı'nın (29) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı.

01.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:06

Koşmaktan evlenemeyen milli aşıklara bu kez pandemi engeli

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ATLETİZM Milli Takım sporcuları Özlem Kaya (29) ile Yusuf Alıcı'nın (29) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı. Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları yarışlar nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. 2019'da aldıkları kararla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katıldıktan hemen sonra nikah masasına oturma kararı alan çift, bu kez de koronavirüs pandemisi engeliyle karşılaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli sporcuları Özlem Kaya ile Yusuf Alıcı, 2005 yılında Antalya kampında tanışıp, sevgili olduktan sonra 2017'nin Nisan ayında nişanlandı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımında çam ağaçlarıyla kaplı eteklerinde ve kent merkezindeki atletizm pistinde çalışmalarını aralıksız sürdüren çift, haftada ortalama 200 kilometre koşuyor. Antrenörleri Adem Belir ile birlikte her gün çift antrenman yaparak enerji depolayan çift, atletizmde başarıdan başarıya koşuyor. Sayısız madalyası bulunan Kaya ile Alıcı, yurt içindeki ve dışındaki şampiyonalara sürekli katılmaları nedeniyle evlenmeye fırsat bulamıyor. Üç yıldır yarışlar nedeniyle bugüne kadar evlenemeyen çift, 2019'un Aralık ayında, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılıp döndükten sonra dünya evine girmeye karar verdi. Ancak pandemi nedeniyle hem olimpiyatlar yapılamadı hem de çiftin düğünü.

'NİKAH MASASINA OTURMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Akıllarındaki düşüncenin, ilk olarak katıldıkları yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirten 2016 yılı Amsterdam Büyükler Avrupa Üçüncüsü Özlem Kaya, "Yarışmalar nedeniyle 3 yıldır evlenemiyorduk. 2020 Olimpiyatları'na katılıp iyi bir derece aldıktan sonra evlenme kararı aldık. Ancak pandemi nedeniyle ne olimpiyat oldu ne de bizim düğün. Her şeye rağmen bu yılın sonunda nikah masasına oturmak için mücadele edeceğiz. Umarız o güne kadar her şey normalleşir ve düğün gibi düğün yaparız. Sadece gelin ve damadın değil tüm davetlilerin oynadığı bir düğün olur" diye konuştu.

'2020 BİRÇOK KİŞİ GİBİ BİZİM DE HAYALLERİMİZİ YIKTI'

Atletizm Milli Takımı antrenörü ve aynı zamanda sporcusu olan 2009 Avrupa Dağ Şampiyonu Yusuf Alıcı ise "Evliliğimizi sürekli ertelediğimiz için üzülüyoruz; ama ikimiz de bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. 2020 birçok kişi gibi bizim de hayallerimizi yıktı. Olimpiyatta iyi bir derece alarak nikah masasına oturacaktık. İkisi de olmadı. Ama umutluyuz" dedi.

Koşmaktan evlenemeyen milli aşıklara bu kez pandemi engeli

Kaynak: DHA

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