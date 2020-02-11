KOSKİ'nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu

11.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:41

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesini daha dinamik ve ergonomik hale getirdi.



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelerinin hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla resmi web sitesini revize etti. Kullanım istatistikleri esas alınarak kullanım sıklığı fazla olanları öne çıkaran KOSKİ, tasarımlarında zamanın şartlarına uygun daha modern ve estetik görselleri kullandı. KOSKİ'nin yeni internet sitesinde müşteri güvenliğini öncelikli tutan bir anlayış tercih edildi. Resmi internet sitesinde e-KOSKİ entegrasyonu oluşturarak sitenin yönetimini daha da kolaylaştıran KOSKİ, bunun yanı sıra içerik arama eklentisiyle de abonelerin site haritasına daha rahat erişimini sağlamış oldu. KOSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yazılım ekibi tarafından yoğun istişareler sonucu tasarımı tamamlanan internet sitesi, komplike olmayan, dinamik ve ergonomik bir özellik kazandı. Sitenin sol menüsünde kurumsal sekmesi, su ve atıksu ile ilgili bilgiler, abone hizmetleri, kültürel faaliyetler, ihale ve mevzuat gibi daha çok kurumu tanıtmaya yönelik bilgiler yer alıyor. Yine sol menüde, abonelerin istek, şikayetleri ve önerilerini ifade edebilecekleri "Bize Yazın" sekmesi, sıkça sorulan sorular bölümü, personel maili, e-bordro ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kısımlar yer alıyor.



Tüm işlemler ilk bakışta görülebiliyor



Üst menüde ise; Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çocuksu Sitesi'ne direkt ulaşmaya imkan sağlayan eklentiler bulunuyor. Hemen altındaki e-KOSKİ, su fiyatları, ödeme yerleri, abone işlemleri, depozito ücretleri, hizmet tarifesi, tahakkuk işlemleri ve organizasyon şeması ile KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelerin ilk bakışla hangi hizmeti kullanacağına kolayca karar verme olanağı sunuyor. Orta menüdeki e-KOSKİ bölümünden tek tıkla borç sorgulama, fatura ödeme, fatura hareketleri, yeni abonelik, abonelik iptali ve faturaya itiraz şeklindeki işlemleri gerçekleştirebilen aboneler, duyurular kısmında resmi duyuruları; arıza ve kesintiler bölümünde ise su hizmetinin aksayacağı yerleri rahatça görebiliyorlar. Ayrıca kurumla ilgili çıkan haberler de orta menüde yer alıyor. Mobil cihazlara uyumlu olarak da kullanılabilen KOSKİ internet sitesi, abonelerin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti, zaman ve mekan kısıtı olmadan gerçekleştirme olanağı sunuyor. - KONYA

Kaynak: İHA