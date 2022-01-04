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Köşk'te fahiş fiyat denetimi

Köşk'te fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla ilçede faaliyet gösteren marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, market raflarından rastgele seçilen farklı kalem ürünler kasadaki fiyat okuyucularla karşılaştırıldı. Ürünlerin fiyatlarının yanında son kullanma tarihleri, ürün ambalajları ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir piyasa şartlarında alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetimlerin süreceğini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Hemşehrilerimizin güvenilir piyasa şartlarında, sağlıklı alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde fiyat, ambalaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdik. Başta temel gıda olmak üzere tüm ihtiyaç ürünleri zabıta ekiplerimiz tarafından titizlikle inceleniyor. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları ve haksız artışın önüne geçmek için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek" dedi. - AYDIN

Köşk'te fahiş fiyat denetimi

Köşk'te fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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