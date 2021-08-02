KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı

KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz." dedi.

Kurt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de ilk olarak Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Bir süre Vali Çeber ile görüşen Kurt, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün öncesine kadar Rize ve Artvin'de sel afeti yaşandığını hatırlattı.

Selden hemen sonra devletin müdahale ettiğini belirten Kurt, afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Kurt, KOSGEB olarak kendi üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, "İşletmelerin zararlarını en azından bir nebze de olsa hafifletmek için bir kredi açıkladık. Mağdur olan işletmelerimizi hem ziyaret etmek ve nasıl uygulayacaklarını anlatmak için buradayız." diye konuştu.

Maalesef son günlerde afetler yaşandığını dile getiren Kurt, şunları söyledi:

"Bir taraftan sel olurken diğer taraftan hepimizin canını yakan yangın afetimiz var. Akdeniz bölgesinde Hatay, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana'da yaygın bir şekilde afet yaşanmakta. Bir taraftan selin zararlarını tazmin açısından hükümetimiz çalışırken biz de işletmelerin ayağa kalkması için KOSGEB olarak bir kredi paketi açıkladık. Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz. Bir yıl ödemesiz olacak. Bir yılın sonunda 24 ay bir ödeme süresi olacak. İşletmelerimiz bu krediden faydalanacak. İşletmelerinin zararlarını gidermek ve hızlı bir şekilde işlerini sağlamaları istiyoruz. Aynı şekilde yangından zarar gören işletmelerimiz aynı paketten faydalanıyor olabilecekler. Başvurular KOSGEB ve e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Evrak veya fiziki anlamda bir şey istemiyoruz. Bütün işlemleri evraksız bir şekilde takip ediyoruz. Zarar gören işletmeler KOSGEB'in bu kredisinden faydalanabilirler. Afetten etkilenen bölgelere yönelik acil destek kredisini başlatıyoruz. "

Kurt, daha sonra beraberindekilerle Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Murat Artan ile Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy'u da ziyaret etti.

KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Ahmet bebeğin yuttuğu mıknatıs toplar, bağırsakları delinerek alındı
Ahmet bebeğin yuttuğu mıknatıs toplar, bağırsakları delinerek alındı
Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Son dakika haberleri... Erdoğan: '(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:01:18. #1.15#

title