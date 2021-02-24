Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor

24.02.2021 16:00 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:33
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 71 yıldır aynı yastığa baş koyan Emine (91) ve Ömer Köse (95) çifti, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 71 yıldır aynı yastığa baş koyan Emine (91) ve Ömer Köse (95) çifti, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

İslahiye'de 1950 yılında evlenen Ömer ve Emine Köse çifti, 71 yıldır aynı sevgi ve saygı çerçevesinde evliliklerini sürdürüyor. Mutlulukları ile çevresine örnek olan 7 çocuk ve 45 torun sahibi Köse çifti, uzun evliliğin sırrının sevgi ve saygı ile mümkün olduğunu ifade etti.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ömer Köse, 13 yıldır felç olan ve yataktan kalkamayan eşi Emine Köse'nin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Eşinin, dayısının kızı olduğunu belirten ilk günkü heyecanla mutluluklarının sürdüğünü anlatan Ömer Köse, "Biz 71 yıldır birbirimizi kırmamaya özen gösteriyoruz. Sevgi ve saygı önceliğimiz. Doğal ürünlerle beslenerek sağlığımızı da koruyoruz. Herkes bizi örnek alıyor ve biz bu duruma şaşırıyoruz. Şimdilerde herkes en küçük anlaşmazlıkta boşanmaya kalkıyor. Uzun evliliğin sırrı sevgi ve saygıda. Biz sevgi ve saygımızı 71 yıldır kaybetmedik ve ölene kadar da eşimle birbirimizi sevmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Felç olduğu için yatağa bağımlı hale gelen Emine Köse ise eşinin kendisini hiç incitmediğini ve 13 yıldır hastalığı süresince de destek olduğunu ifade etti.


Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor
Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Umut Bulut Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:53:34. #1.16#
title