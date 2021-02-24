Köse çifti, 71 yıllık evlilikleri ile örnek oluyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 71 yıldır aynı yastığa baş koyan Emine (91) ve Ömer Köse (95) çifti, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

İslahiye'de 1950 yılında evlenen Ömer ve Emine Köse çifti, 71 yıldır aynı sevgi ve saygı çerçevesinde evliliklerini sürdürüyor. Mutlulukları ile çevresine örnek olan 7 çocuk ve 45 torun sahibi Köse çifti, uzun evliliğin sırrının sevgi ve saygı ile mümkün olduğunu ifade etti.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ömer Köse, 13 yıldır felç olan ve yataktan kalkamayan eşi Emine Köse'nin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Eşinin, dayısının kızı olduğunu belirten ilk günkü heyecanla mutluluklarının sürdüğünü anlatan Ömer Köse, "Biz 71 yıldır birbirimizi kırmamaya özen gösteriyoruz. Sevgi ve saygı önceliğimiz. Doğal ürünlerle beslenerek sağlığımızı da koruyoruz. Herkes bizi örnek alıyor ve biz bu duruma şaşırıyoruz. Şimdilerde herkes en küçük anlaşmazlıkta boşanmaya kalkıyor. Uzun evliliğin sırrı sevgi ve saygıda. Biz sevgi ve saygımızı 71 yıldır kaybetmedik ve ölene kadar da eşimle birbirimizi sevmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Felç olduğu için yatağa bağımlı hale gelen Emine Köse ise eşinin kendisini hiç incitmediğini ve 13 yıldır hastalığı süresince de destek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK