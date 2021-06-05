Koş koşabildiğin kadar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koş koşabildiğin kadar!

Koş koşabildiğin kadar!
Hürriyet - Haberler | Magazin

1) DAHA İYİ GÖREBİLMEK İÇİN.

1) DAHA İYİ GÖREBİLMEK İÇİN...

Koşu gözlüğü

Gözleri güneşten koruyan fotokromik lenslerle tasarlanan ve yapısıyla gözü yabancı maddelerden koruyan bu ürün jürimizin favorisi. Burak Abacıoğlu "Triatlon sporu da yaptığım için olmazsa olmazım... Gözlük, koşu performansına etki edecek faktörlerden... Ben Giant kullanıyorum" diyor. Ürünü giant-turkey.com'dan alabilirsiniz. 360 lira. 

2) TAŞIMASI KOLAY...

El matarası

Rüya Baraz "Özellikle yaz aylarında uzun mesafe koşularında dehidre olmamak (susuz kalmamak) için mutlaka matara kullanılmalı. Orange Mud favorim" diyor. Ayarlanabilir kemeri ve telefon ya da anahtar taşıyabileceğiniz iki gözü de olan 600 ml hacimli bu matara n11.com'da satışta. 175 lira.

3) HEM RAHAT HEM ŞIK

Koşu şapkası

Başınızı güneşten koruyacak, koşunuza rahatlık ve şık görünüm sağlayacak şapkalar için Pınar Mumcu'nun önerisi, PUMA. Ürünü markanın resmi sitesinden veya Boyner mağazalarından temin edebilirsiniz. Running Cap III model şapkanın fiyatı 149.95 lira.

4) MÜZİKSİZ OLMAZ

Wireless kulaklık

İpek Onaran "Müzik, koşarken en büyük motive edicimiz... Suya dayanıklılığı ve kulak içine uyumluluğu sayesinde spor yapanlar için Beats kulaklık çok ideal"diyor. Powerbeats Pro modeli Hepsiburada'da 2.099 lira.

5) TERİ DIŞARI ATAN KUMAŞ SEÇİN

Kolluk

Aykut Çelikbaş "Sabah erken koşuyorsanız, hava serinken kollukla başlayıp güneş yükseldikten sonra terlediğinizde kolluğunuzu çıkarıp bel kemerinize koyabilirsiniz. Teri dışarı atan kumaştan yapılmış bir kolluk işinizi görecektir" diyor. Decathlon'dan 50 liraya alabilirsiniz.

6) DAMARLARI KORUYOR

Kompresyon çorabı

Nurdan Sayın "Koşu sırasında kalf ve aşil tendonuna baskı uygulayarak damarların genişlemesine engel olur. Böylece olası şişme ve laktik asit birikiminin önüne geçer" diyor. R2V2 marka çorabı sportifhayat.com adresinden sipariş edebilirsiniz. 297 lira.

7) EŞYALARINIZ SİZİNLE GELSİN

Bel çantası

Bel çantası hem konforlu hem de güvenli koşu yapmanızı sağlıyor. Bahar Baltacı "Telefonunuzu bel çantasına koyarak koşarsanız dinleyeceğiniz müzikler sayesinde motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Favorim Merrell" diyor. Spx sitesinde satışta. 540 lira.

8) ADETA GÜNEŞE KALKAN OLUYOR

Bandana

Koşucuların yanından ayırmadığı bandanalar çok popüler. Sadık Taşkın "Buff marka ürünler, kumaşları güneşten koruduğu ve nem transferi özelliğine sahip olduğu için oldukça kullanışlı" diyor. amazon.com'da 119.90 lira.

9) YANINIZDA BULUNDURUN

Yağmurluk

Aniden yağmur bastırırsa veya koşunuza bir patikada devam etmek isterseniz, yanınızda bir yağmurluk bulundurun. Bakiye Duran "İyi bir yağmurluk olarak the North Face'in yağmurlukları benim en sık tercih ettiklerim" diyor. Ürün kendi mağazasında 1.849 lira.

10) CEPSİZ TAYTLAR İÇİN İDEAL

Mıknatıslı çanta

Roo Sport marka bel çantaları gizli mıknatısı sayesinde tayt şort ve pantolonların bel kısmına yerleştirilerek sabitleniyor. Özellikle cepsiz taytlarla kullanım için çok uygun... Itır Erhart'ın koşularının vazgeçilmezi. Yogazero.com'da 149 lira.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koş koşabildiğin kadar! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 08:17:00. #1.14#

title