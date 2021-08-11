Koruma altındaki yaban keçileri Erzurum dağlarına güzellik katıyor
Erzurum'un İspir ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri, sürü halinde doğada beslenirken görüntülendi.
Erzurum'un İspir ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri, sürü halinde doğada beslenirken görüntülendi.
Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçenin Çamlıkaya Mahallesi kırsalında yaşayan yaban keçileri, doğaya renk katıyor.
Bölgedeki kayalıklarda yavrularıyla gezinen ve çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi.
İzlendiklerini fark eden keçiler, sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir