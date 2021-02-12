Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsanlar saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.

Nijerya'da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtilen 15 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

2-3 GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GETİRİLECEKLER

Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirileceği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.