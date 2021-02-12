Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı
Son dakika: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizciden güzel haber geldi. Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci sağ salim kurtarıldı.
Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsanlar saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.
Nijerya'da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtilen 15 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
2-3 GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GETİRİLECEKLER
Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirileceği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Nijerya açıklarında M/V Mozart isimli gemi, korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü. Kanlı baskından sonra Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan geminin kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferberlik ilan etmişti.
3 TÜRK 30 OCAK'TA GELMİŞTİ
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti. 3 personel ise 30 Ocak tarihinde uçakla Türkiye'ye getirilmişti.