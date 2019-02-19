Korsanlar Google'a Saldırdı: 'Tuvalet Kağıdı' Aramasında Pakistan Bayrağı

İnternetin en büyük arama motoru olan Google'ın arama çubuğuna "dünyanın en iyi tuvalet kağıdı" yazınca Pakistan bayrağı fotoğrafları geliyor.

Korsanların, 14 Şubat'ta Hindistan yönetimi altındaki Keşmir'de yapılan ve 40 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek amacıyla Google sonuçlarını değiştirdiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyşi Muhammed örgütü üstlenmişti.

1989'da Keşmir'deki Hindistan yönetimine karşı protestoların başlamasıdan bu yana en fazla insanın hayatını kaybettiği bu saldırının ardından Hindistan yönetimi de, Pakistan'ı "teröre destek vermekle" suçlamıştı.

Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddediyor.

Pakistan ve Hindistan, karşılıklı olarak büyükelçilerini de "istişareler için" ülkelerine geri çağırdı.

Pakistan bayrağı şeklindeki tuvalet kağıdı, saldırıdan birkaç gün sonra Hindistan merkezli bazı bloglarda görülmüş, hafta sonu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

Ardından korsanlar Google'ın arama sonuçlarını değiştirerek, tuvalet kağıdı fotoğrafı aramalarında Pakistan bayrağının gelmesine sebep oldu.

Google henüz konuyla ilgli bir açıklama yapmadı. Bu, Google'ın ilk kez başına gelmiyor.

Daha önce de korsanlar, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle ilgili aramalarda aşağılayıcı sonuçlar çıkmasına yol açmıştı.

Keşmir, 1947'de hem Hindistan hem Pakistan bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana iki ülke arasında anlaşmazlık sebebi.

Keşmir'de nüfusun büyük bölümünü Müslümanlar oluşturuyor.

Hem Hindistan hem de Pakistan bütün olarak Keşmir üzerinde hak ilan etse de iki ülke bu bölgenin belli parçalarını kontrol ediyor.

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