Koronayı yenen Özcan ailesi alkışlarla taburcu oldu
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Recep Özcan, Koronavirüs, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Haber

Koronayı yenen Özcan ailesi alkışlarla taburcu oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korona virüse yakalanan Özcan Ailesi, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu oldu.

23.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:55
Koronayı yenen Özcan ailesi alkışlarla taburcu oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korona virüse yakalanan Özcan Ailesi, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Covid-19'a yakalanan Harun Recep Özcan (41), eşi Zuhal Özcan (40) ve çocukları Mustafa Eymen Özcan (6) ile test sonucu negatif gelen 3 yaşındaki Fatma Eslem Özcan, 5 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Korona virüsünü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneye veda eden Özcan ailesinin üyeleri, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Taburcu olan hastalar, yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Op. Dr. Yusuf Kılıç, "Özcan ailesi, Covid-19 pozitif nedeniyle 5 gün önce hastanemize yattı. En küçük hastamız 6 yaşındaki erkek evladımızdı. Bu süreçte hepsi hastalığı başarıyla yendiler. Hastalarımızı şifa ile taburcu ettik. Tedavilerinde emeği geçen tüm hekimlerimize, hemşirelerimize, çalışan personelimize, tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza ve sağlık emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kırkağaç Devlet Hastanemizde pozitif vakalarımız oluyor. Hala tedavi görenler de var ama süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sağlık Bakanımızında dediği gibi hep birlikte yeneceğiz. Tüm halkımızdan evde kalmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. İnşallah bu süreçte daha fazla yara almadan hep birlikte bu virüsü yeneceğiz" dedi.

Kırkağaç Devlet Hastanesinden alkışlarla uğurlanan hastalardan Harun Recep Özcan ise sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

(Hakan Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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