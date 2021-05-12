Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı
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Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı

İhlas Haber Ajansı / AYDIN SARIOĞLU - Haberler | Sağlık

- Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı Virüsle savaşmaya kaldığı yerden devam eden Yoğun Bakım hemşiresi Nurcan Özer: "Artık tedbir almadan hastalarımızı rahat rahat tedavi etmek istiyoruz" "Evladınızın size dokunamaması çok acı" Eskişehir'de Korona virüs rahatsızlığını...

- Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı

Virüsle savaşmaya kaldığı yerden devam eden Yoğun Bakım hemşiresi Nurcan Özer:

"Artık tedbir almadan hastalarımızı rahat rahat tedavi etmek istiyoruz"

"Evladınızın size dokunamaması çok acı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Korona virüs rahatsızlığını atlatan 14 yıllık hemşire Nurcan Özer, tedavisinin tamamlanmasının ardından Şehir Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde Covid-19 tedavisi gören hastaların iyileşmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Korona virüs hastalığı ile en fazla mücadele veren yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerden biri olan Nurcan Özer, meslek hayatının 14'üncü yılını geçiriyor. Yaklaşık 12 yıldır yoğun bakım ünitesinde hastaların tedavisi için çalışan Özer, son iki yılda ise yüzlerce Korona virüs hastasının iyileşmesi için mücadelesini sürdürdü. Bu süreçte ailesinden ve çocuğundan uzak kalarak kendisini korumaya alsa da, Korona virüse yakalanmaktan kaçamadı. Tedavisinin bitmesinin ardından yeniden işinin başına dönen Özer, virüsle savaşmaya kaldığı yerden devam ediyor.

"Bu süreç hepimizin hayatını etkiledi"

Korona virüsün hayatlarına yaptıkları etkiler hakkında konuşan Hemşire Nurcan Özer, "Korona virüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından hepimiz bir korku içindeydik. Hepimizin ailesi ve çocukları vardı. Bu bizi etkilemişti. Arkadaşlarımız ayarlanan otellerde kalmaya başlamıştı. Benim bir çocuğum var. Eşimde sağlıkçı olduğu için dönüşümlü çocuğumuza bakmak zorundaydık. Korunmamız, uzaylılar gibiydik. Hastalar bizden korkuyordu. Biz ise Korona virüsten korkuyorduk. Zamanla alışmaya başladık. En çok sıkıldığımız şey ise, tedbir almadan artık hastalarımıza rahat rahat girerek onları tedavi etmek istiyoruz. Her geçen gün vaka sayısı arttı" dedi.

"Evladınıza dokunamamak çok acı bir şey"

Hastaneden eve gittiğinden evladının kendisine dokunmasına izin vermediğini ifade eden Özer, konuşmasının devamında süreci şöyle anlattı:

"İlk olarak eşim Covid oldu. Sonrasında ben pozitif çıktım. Evde maske ile dolaştık. Kızımın her zaman tepkisi 'maskenizi çıkartsanıza, neden maske ile dolaşıyorsunuz' diyordu. Kızımın hala eve gittiğimde 'annecim sana dokunabilir miyim?' diyor. Eve gittiğimizde dokunmasına hemen izin vermiyoruz. Bir insanın evladına dokunamamak çok acı bir şey. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizimde emanet baktığımız insanlar var. Burada ki hastalar bize emanet. Elimizden geldiği en iyi şekilde bakmak zorundayız. Ben hastalığı atlatırken çok bir sıkıntı yaşamadım. Arkadaşlarım ağır atlattı. Hastanede 20 gün yatan arkadaşlarımız oldu. Bu süreç çok sıkıntılıydı. Biran evvel Covid bitsin istiyoruz. Hastalarımızın yanına normal giyinmeden tedbir almadan girmek istiyoruz.

Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı
Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı
Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı
Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN SARIOĞLU

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