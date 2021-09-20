Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve basın camiasının tanınan simalarından olan gazeteci Erol Kes, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Denizli'de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve basın camiasının tanınan simalarından olan gazeteci Erol Kes, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye gitti. Korona virüse yakalandığı ortaya çıkan Erol Kes, 10 Eylül tarihinden bu yanan tedavisinin yapıldığı Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gazeteci Erol Kes için Denizli Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli milletvekili Haşim Teoman Sancar, ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende oldukça üzgün olduğu gözlenen Kes'in eşi ve kızları, taziyeleri kabul etti. Erol Kes'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

"Denizli aşığı bir insandı"

Hayatını kaybeden Erol Kes'in kardeşi Ali Kes, ölüm haberini aldıklarında çok üzüldüklerini ifade ederek, "Duygularımız her insanın kaybedildiği gibi aynı, üzgünüz. Neşe dolu ve Denizli aşığı bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Öte yandan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından hayatını kaybeden Erol Kes'in kronik zatürre rahatsızlığı bulunduğu ancak çeşitli sebeplerden dolayı aşı yaptırmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu

 Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Gökhan Çıra Yıldız Tilbe
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:42:25. #1.17#