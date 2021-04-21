Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da artan vaka sayıları sonrası krematoryumlar günün her saati çalışmaya başladı. Günlük 200 binin üzerinde seyreden vakalar sonrasında hastalıktan ölen insanların cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumları 24 saat boyunca çalıştırma kararı alan Hindistan'da yeni varyant sonrası sağlık sistemi de çökme noktasına geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle genç nüfusta ciddi bir vaka artışı görülüyor.

Her gün 200 binin üzerinde vaka açıklayan Hindistan çareyi ölen insanların bedenlerinin yakıldığı krematoryumları 24 saat boyunca çalıştırmakta buldu. 29 milyon nüfuslu Delhi'deki bir krematoryumdan gelen kareler ülkedeki kovid-19 krizinin boyutlarını sözler önüne serdi.

YENİ VARYANT GENÇLERİ HEDEF ALIYOR

Ülkede görülen yeni varyant sonrası sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği açıklanırken, uzmanlar bu varyantların aşıları etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulunuyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle genç nufüsta ciddi bir vaka artışı görülüyor. Bunun sorumlusu olarak da yeni varyant gösteriliyor. B.1.617 varyantının daha kolay yayıldığına ve diğer türlerden potansiyel olarak daha ölümcül olabileceğine inanılıyor.

AŞI SIKINTISI DA YAŞANIYOR

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede uygulanan aşı sayısı 127 milyonu geçti. Ancak hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülen Hindistan'daki birçok eyalette, aşı sıkıntısı yaşanıyor. Hindistan'da 16 Ocak'ta başlatılan aşılama kampanyası, ilk olarak sağlık personeli gibi salgınla mücadelede ön cephede çalışanları kapsarken daha sonra 45 yaşın üstündekileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor. 2 Nisan'dan bu yana "günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumundaki Hindistan'da, bugüne dek 15 milyonun üzerinde vaka tespit edildi.

180 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti.