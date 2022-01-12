Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Korona tedavisi gören Karamollaoğlu'ndan haber var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Korona tedavisi gören Karamollaoğlu'ndan haber var

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan PCR testinin pozitif olduğunu öğrenmişti. Koronaya yakalanan 80 yaşındaki Saadet liderinin tedavisi hastanede sürdürüldü.

"SAĞLIK DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Karamollaoğlu'nun merak edilen son sağlık durumu Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın tarafından paylaşıldı. Saadet Partisi liderinin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

"HERKESE SELAMI VAR"

Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir."

İşte o açıklama:

Koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" paylaşımı ortalığı karıştırdı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title