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Alinur Aktaş, Koronavirüs, Bursa, Güncel

Koronaya karşı Bursa için omuz omuza

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dijital platform üzerinden yaptığı basın toplantısı ile Bursa'da Covid 19 salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

31.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Koronaya karşı Bursa için omuz omuza

Bu sürecin el birliğiyle bertaraf edileceğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursalı işadamları ve hayırseverleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınının önüne geçmek için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlatırken, Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Dijital platform üzerinden basın toplantısı düzenleyen Aktaş, dezenfeksiyondan sosyal yardımlara kadar hem yaptıkları çalışmaları hem de bugünden itibaren hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

İlk andan itibaren ciddiye aldık

Aralık ayında Çin'in vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının dünyada 35 bini aşan ölüme yol açtığını hatırlatan Başkan Aktaş, Türkiye'nin salgın için erken harekete geçen ilk ülkelerden biri olduğunu, Bursa olarak da konuyu ilk andan itibaren ciddiye aldıklarını kaydetti. Valilik başkanlığında yapılan pandemi kurul toplantısı sonucunda alınan kararları bir bir uyguladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Büyükşehir belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından cami ve türbelere, terminalden park alanlarına kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik,etmeye devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi iptal ettik. Bazı faaliyetlerimizi online olarak yayınlıyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek, zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın da tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarımızdan evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız ve ulusal bir mücadele veriyoruz. Çok farklı ve ilk defa şahit olduğumuz bir süreç. Ülke olarak bu sürece tanıklık ediyoruz. Bu süreçte ülkemizin her yanında birbirine benzer çalışmalar olduğu gibi, birbirinden farklı uygulamalar da olabiliyor. Tabi burada amaç, şehirlerin virüsle mücadele yarışması değil. En doğru yöntemi, planlı ve etkili bir şekilde uygulamak" dedi.

Kart16 devreye giriyor

Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına tüm adımları geniş bir yelpazede attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Genelge kapsamındaki kiracılardan, kira ertelemesi değil, kira alınmayacağını daha önce ifade etmiştik. Genelge kapsamına girmeyen kiracılarımıza da bu dönemde tebligat göndermeyeceğiz. İlan ve reklam vergileri ile ilgili olarak, Mayıs sonuna kadar olan ilk ödeme dönemini Haziran sonuna gecikme zammı olmaksızın erteliyoruz. Süreç normale döndüğünde yeniden değerlendireceğiz. Bugünden itibaren 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulaması başlatıyoruz. Kupon karşılığı Besaş bayilerinde ekmek veya süt ve süt ürünleri olarak kullanılabilecek. Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve ayda 30 bin temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacağız. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarımızca ayda 30 bin gıda kolisi dağıtılacak. Arzu edenler bu sosyal dayanışma paketinden Kart16 Sosyal Yardım Kartı ile farklı market ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek. Erzak ve hijyen yardımının parasal karşılığı 200 TL olacak. Kart16 uygulamasını daha sonra devreye alacaktık ancak bu süreçle birlikte başlatmış oluyoruz. Böylelikle toplamda ayda 130 bin haneye yardım girmiş olacağız" diye konuştu.

Bir haftada 29 bin çağrı

Büyükşehir bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, son bir haftada; Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir santraline 29 bin 856 çağrı geldiğini vurguladı. Bu çağrılan kapsamında 5189 evde bakım hizmete ve temizlik kiti dağıtımı yapıldığını açıklayan Başkan Aktaş, bu süreçte 559 ambulansla hasta nakli, 1581 açık alan, 88 kapalı alan dezenfekte çalışması, 3600 gıda yardımı, 2320 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığını, sıcak yemek dağıtımının bugünden itibaren 2 öğüne çıkarılacağını ifade etti. Yine bu süreçte evden çıkamayan 157 vatandaş için market/eczane alışverişi yapıldığını, 109 fahiş fiyat denetimi, 120 maaş çekim talebinin gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, 85 aboneye de Buski tarafından kapıda su kartı yüklemesi yapıldığını söyledi.

En kurak 5'inci yıl

Buski'nin bugün itibariyle endeks okumayı bıraktığını, Nisan ayında su sayacı okuması yapılmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Ocak-Şubat-Mart ayı faturalarının ortalaması alınacak ve yüzde 50'si olarak faturalandırılacak. Ticarethanelerde ise Nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Hayat normale döndüğünde tüm abonelere normal faturalandırma yapılacak ve bu dönem için toplam miktara göre mahsuplaştıracağız. Bunun yanında önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Malum bölgemizde mevsim yağışı son 15 yılın en düşük seviyesinde. Bursa özelinde son 100 yılın en kurak 5. yılını yaşadık. Bursa'nın bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin şekilde yönetmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken, kamuoyunun da su yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller için suyunu korumasını bilmesi son derece önemli. Son 20 gün içinde Bursa'da su tüketimi yüzde 17-18 arttı. Evet hijyen önemli ancak bu su israfı yapılması anlamına gelmiyor. Hiç değilse ellerimizi 20 saniye boyunca sabunla ovalarken suyu kapabiliriz" dedi.

'Biz bize yeteriz Türkiyem'

Bu sürecin el birliği ile bertaraf edileceğini dile getiren Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına da destek istedi. Kendisinin de bireysel olarak kampanyaya katıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Yardım konusunda her zaman takdire şayan bir örneklik gösteren Bursa'mızın bu kampanyayı da gönülden destekleyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle Bursalı işadamlarımızı ve hayırseverlerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hizmet, vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmekse, bugün bunu en üst seviyede yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yerine getirilmesinde deyim yerindeyse mutfakta çalışan 1500 personelimize özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte kamu kurumlarımız başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların yanında STK'lar ve mahalle muhtarları ile de işbirliği halinde çalışmalarımız yürütüyoruz. Sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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