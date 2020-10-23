Koronavürüsü hafif geçirenlerle ilgili önemli bilgili: 10'uncu günden sonra bulaştırıcılık seviyeleri düşüyor

Tüm dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınını hafif geçirenlerle ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu bilgiye göre, Kovid-19'u hafif geçirenlerin veya semptom göstermeyenlerin bulaştırıcılık seviyeleri 10'uncu günden sonra düşüyor. Salgını ağır geçirenler ise virüse 20 güne kadar bulaştırabiliyor.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 1406 bini aşkın insanı hayatını kaybetti, 42 milyon 342 binden fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı bir yandan aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, bir yandan da virüsün karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

DÜNYA ÇAPINDA 77 ARAŞTIRMANIN BULGULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, sonuçları "Infection Control and Hospital Epidemiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) ve Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar, dünya çapında 77 araştırmanın bulgularını değerlendirdi.

HAFİF GEÇİRENLERDE BULAŞTIRICILIK 10'UNCU GÜNDEN SONRA DÜŞÜYOR

Çalışmada Kovid-19'u ağır geçiren hastaların virüsü 20 güne kadar bulaştırabildiği tespit edilirken hafif geçirenlerde veya semptom göstermeyenlerde bu sürenin 10 güne düştüğü gözlendi.

Doçent Dr. Monica Sikka, "İnsanlar uzun süre virüs yayabiliyor olsalar da incelediğimiz araştırmalar, bulaşıcılığı 'öngörebilen' canlı virüsün, hafif semptomları olan kişilerde yalnızca 9 güne kadar tespit edildiğini gösterdi" dedi.