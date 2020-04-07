Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla ilk kez görüntüledi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi. VAKADAN HÜCRELER ALINIP İNCELENDİ ABD'de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi. İşte koronavirüsün hücrelerde yayılmasına ilişkin mikroskoptan görüntülenen kareler: