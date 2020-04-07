Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla ilk kez görüntüledi.

07.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:47
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.

VAKADAN HÜCRELER ALINIP İNCELENDİ

ABD'de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.

İşte koronavirüsün hücrelerde yayılmasına ilişkin mikroskoptan görüntülenen kareler:

Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
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Haber Yorumları (9)
500
MELO: Hiç bir şey anlamadım
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MORAVİA: Resam guzel cizmis
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KAMİL: bu abd hep boş işlerle uğraşıyor
Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
.: kamilin önde gideni
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XX: he Kamil he ben de sevmiyorum ama maalesef adamlar bilimde bin yıl öndelerfaka corona virüsü ile baş edemiyorlar ne Hikmtse
2 1 Yayından Kaldır
AHMET YILDIRIM: güzel bir grafik çizimi olmuş
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
MURAT: Şu haber ve ilgisiz Alakasız video üzerine çağ atlattınız
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KEREM: cok ayip etmis bu virüs
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MURAT UYSAL: Bütün virüsler bu şekilde değil mi zaten
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500
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